Twoje dziecko nie ma jeszcze brytyjskiego obywatelstwa? Złóż dokumenty jak najszybciej!

Wizja zbliżającego się Brexitu skłania coraz więcej Polaków mieszkających w UK do ubiegania się o brytyjskie obywatelstwo. "Jeśli nie ma go jeszcze twoje dziecko, zacznij starać się o nie jak najszybciej" - radzi Anna Matelska, Adwokat z kancelarii AM International Solicitors.

Jak zatem uzyskać obywatelstwo dla dziecka? Zgodnie z brytyjskim prawem, otrzymuje je ono automatycznie, jeśli przynajmniej jedno z jego rodziców ma brytyjski paszport lub jest stałym rezydentem w UK.

- Jednak te zasady dotyczą wyłącznie dzieci urodzonych między 2 października 2000 roku, a 29 kwietnia 2006 roku. Dzieci urodzone po 30 kwietnia 2006 roku otrzymują automatycznie obywatelstwo, jeśli przynajmniej jedno z ich rodziców w chwili narodzin potomka, mieszkało na Wyspach przez 5 lat - wyjaśnia Adwokat Anna Matelska z kancelarii AM International Solicitors.

W przypadku automatycznego prawa do obywatelstwa w UK, po złożeniu odpowiednich dokumentów, dziecko otrzymuje paszport. Ten sposób jest najtańszy i najprostszy. Ma jeszcze jedną zaletę: całość kosztów poniesionych przez rodziców zamyka się w kwocie równej opłacie za wydanie paszportu.

W uzyskaniu obywatelstwa dla dzieci ważne są właśnie daty. I tak: dzieci urodzone w UK między 1 stycznia 1983 roku, a 1 października 2000 roku otrzymały je, jeśli choć jedno z rodziców mieszkało wówczas na Wyspach, dzieci urodzone od 2 października 2000 roku do 29 kwietnia 2006 roku, jak wspomniane było wyżej, otrzymują obywatelstwo, jeśli przynajmniej jedno z rodziców otrzymało status stałego rezydenta lub prawo do nabycia tego statusu przed urodzeniem dziecka, a te, urodzone od 30 kwietnia 2006 roku otrzymują obywatelstwo, gdy przynajmniej jedno z rodziców mieszkało w UK przez co najmniej 5 lat przed urodzeniem się dziecka.

Gdy przyznanie obywatelstwa odbywa się w drodze rejestracji, można się o nie starać, gdy dziecko urodziło się w UK i w momencie złożenia wniosku o rejestrację oboje rodziców są brytyjskimi obywatelami lub mają status stałego rezydenta.

– W przypadku, gdy rodzice mają tylko status rezydenta, ale nie mają karty rezydenta stałego, formalnie nie muszą się o nią ubiegać. Jednak, by mieć absolutną pewność, że wniosek zostanie zaakceptowany przez władze, dobrze jest, aby najpierw rodzice dostali kartę rezydenta, a dopiero potem starali się o rejestrację dziecka – mówi Anna Matelska z kancelarii AM International Solicitors.

Jeśli dziecko urodziło się i mieszka w Wielkiej Brytanii od 10 lat i nie opuściło kraju na dłużej niż 90 dni w żadnym z tych 10 lat, nie ma wtedy znaczenia status rodziców.

- Czyli w takiej sytuacji żadne z rodziców nie musi mieć obywatelstwa brytyjskiego, ani posiadać statusu stałego rezydenta - objaśnia prawniczka.

W przypadku, gdy dziecko urodziło się poza Wielką Brytanią, rejestrację można uzyskać tylko wtedy, jeśli przynajmniej jedno z rodziców składa wniosek o swoją naturalizację i w tym samym czasie składa wniosek o rejestrację dziecka. Trzeba wtedy udokumentować 6 lat pobytu dziecka na Wyspach.

- Można oczywiście starać się o rejestrację kiedykolwiek, jeśli jedno z rodziców ma już brytyjskie obywatelstwo – mówi Anna Matelska.

Podkreśla, że ważne jest, by rodzice właściwie uargumentowali, dlaczego ich pociecha powinna zostać obywatelem UK. Ostateczną decyzję i tak podejmą urzędnicy. W przypadku rejestracji koszt jest spory i wynosi ok. 1.000 funtów. Co ważne, rejestrację można rozpocząć tylko wtedy, jeśli dziecko nie ukończyło 18 roku życia. Po osiągnięciu pełnoletniości zostaje tylko droga naturalizacji, jak dla każdej osoby dorosłej.

