Twoje dzieci nie sprzątają zabawek? Młody ojciec znalazł na to sposób! [wideo]

Walające się po całym domu, dziecięce zabawki, to zmora milionów rodziców. Co zatem zrobić, gdy dziecko notorycznie nie słucha i odmawia posprzątania po sobie? Pewien młody ojciec znalazł na to sposób – i to sposób, dzięki któremu... obyło się bez awantur.

Dziecko powinno być od najmłodszych lat uczone sprzątania po sobie i dbania o swoje zabawki. Ale, jak wiemy, teoria często pozostaje teorią, a praktyka... pozostawia zazwyczaj wiele do życzenia. Nasze pociechy niestety nierzadko nic sobie nie robią z próśb i gróźb, dlatego to właśnie nam, rodzicom, przychodzi najczęściej doprowadzenie domowych pomieszczeń do jako takiego wyglądu.

Pewien młody ojciec znalazł jednak sposób na sprzątanie zabawek – sposób nie tylko szybki, ale i nad wyraz prosty. Mężczyzna, jak widać na załączonym video, postanowił pozbierać zabawki...dużą łopatą przeznaczoną do odśnieżania chodnika. Teraz sposób ten posłuży pewnie za inspirację dla całej rzeszy rodziców, którym nie uśmiecha się schylanie się po każdą zabawkę z osobna, segregowanie, układanie i wyręczanie dzieci w ich codziennych obowiązkach.

