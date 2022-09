Twoj brytyjski sen - przewodnik

artykuł sponsorowany

Chcesz zostać obywatelem brytyjskim, ale nie wiesz od czego zacząć lub co robić? Czy obecnie przebywasz w Wielkiej Brytanii i chcesz uzyskać brytyjskie obywatelstwo lub chcesz przeprowadzić się do Wielkiej Brytanii, aby studiować, pracować i mieszkać? Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc.

Urodziłem się w Wielkiej Brytanii, czy jestem obywatelem brytyjskim? Powszechnym błędnym przeświadczeniem jest to, że, jeśli urodziłeś się w Wielkiej Brytanii, natychmiast stajesz się obywatelem brytyjskim.

W rzeczywistości jednak obywatelstwo brytyjskie nie jest oparte na tym, gdzie i kiedy się urodziłeś. Wpływa na to również sytuacja twojego rodzica w chwili twojego urodzenia. Możliwe jest posiadanie paszportu brytyjskiego i nieposiadanie obywatelstwa Wielkiej Brytanii. Istnieje sześć różnych kategorii narodowości brytyjskich, które są określane przez różne czynniki, takie jak miejsce urodzenia, miejsce urodzenia twoich rodziców lub dziadków i są dziedzictwem kolonialnej Wielkiej Brytanii.

Jak zostać obywatelem brytyjskim?

Wszyscy obywatele brytyjscy mogą posiadać brytyjski paszport i mieć dostęp do pomocy konsularnej za granicą. Jednak tylko obywatel brytyjski ma automatyczne prawo do pracy lub zamieszkania w Wielkiej Brytanii. „Obywatel brytyjski” to status imigracyjny, który gwarantuje „Prawo pobytu” – obywatel brytyjski może otrzymać brytyjski paszport i mieszkać i pracować w Wielkiej Brytanii bez jakiejkolwiek kontroli imigracyjnej.

Większość ludzi zostaje obywatelami brytyjskimi, ponieważ mają przynajmniej jednego brytyjskiego rodzica. Możliwe jest jednak uzyskanie obywatelstwa brytyjskiego poprzez proces „naturalizacji”. Jest to proces stopniowy i zwykle oznacza, że ​​najpierw mieszkasz w Wielkiej Brytanii przez miesiące lub lata, bez kontroli imigracyjnej.

Jeśli nie kwalifikujesz się do uzyskania obywatelstwa, zazwyczaj musisz najpierw uzyskać prawo do bezterminowego pobytu/statusu osiedlonego. Następnie, 12 miesięcy po przyznaniu Ci statusu „nieokreślonego statusu osoby osiedlonej”, możesz zwykle ubiegać się o obywatelstwo.

W jaki sposób mogę uzyskać status bezterminowego zezwolenia na pobyt/osiedlenie?

Ogólne wymagania dla osoby bez jakiejkolwiek formy obywatelstwa brytyjskiego są następujące:

• Musisz być osobą pełnoletnią (powyżej 18 roku życia).

• Musisz udowodnić, że jesteś kimś o „dobrej reputacji”. Zwykle oznacza to, że nie możesz popełnić poważnego przestępstwa. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, co urzędnicy imigracyjni uważają za dobra reputacje, zapoznaj się z przewodnikiem rządu Wielkiej Brytanii.

• Dowód zamieszkania. Musisz mieć trzy lata nieprzerwanego pobytu w Wielkiej Brytanii przed datą złożenia wniosku. Oznacza to, że powinieneś już mieć jakąś formę wizy długoterminowej (np. do pracy lub nauki).

• Inne wymagania dotyczące pobytu obejmują nie spędzanie w tym czasie więcej niż 270 dni poza Wielką Brytanią; nie spędziłeś więcej niż 90 dni poza Wielką Brytanią w roku przed złożeniem wniosku i przestrzegałeś prawa w okresie 3 lat.

• Spełniasz wymagania dotyczące języka angielskiego

• Zdać egzamin „Life in the UK”, obejmujący różne elementy tradycyjne, historyczne i kulturowe związane z Wielką Brytanią. Obejmuje to wydarzenia i osoby, które miały wpływ na historię Wielkiej Brytanii, rząd Wielkiej Brytanii, prawo itp.

Jakie są następne kroki?

Większość ludzi potrzebuje wizy, aby mieszkać, studiować lub pracować w Wielkiej Brytanii. Długie wizyty mogą również wymagać wizy. Od 1 stycznia 2021 r. obejmuje to osoby przybywające z Unii Europejskiej (z wyłączeniem Irlandii), Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii.

Istnieje wiele rodzajów wiz. Najlepsza dla Ciebie zależy od Twojej osobistej sytuacji, tego, co chcesz robić podczas pobytu w Wielkiej Brytanii – i na jak długo planujesz zostać.

Zastanów się nad uzyskaniem pomocy od prawnika imigracyjnego w Wielkiej Brytanii, ponieważ jeśli otrzymasz niewłaściwy rodzaj wizy, możesz nie być w stanie później zmienić jej na inny.

Aby zostać obywatelem brytyjskim poprzez naturalizację, konieczne może być zdanie testu "Life in the UK". Być może będziesz musiał również udowodnić, że Twój angielski jest na wymaganym poziomie. Może to być stopień naukowy z języka angielskiego lub egzamin z języka angielskiego na odpowiednim poziomie o nazwie SELT (Secure English Language Test).

Egzaminy LanguageCert SELT są zatwierdzane przez Home Office (UKVI). Sprawdzają tylko poziom biegłości potrzebny do uzyskania wizy. Oznacza to, że możesz skoncentrować się i przygotować na poziom biegłości wymagany do uzyskania pożądanej wizy brytyjskiej. Centra egzaminacyjne LanguageCert SELT są szeroko dostępne w całej Wielkiej Brytanii, w tym w Londynie, Birmingham, Newcastle i Manchesterze, a także na całym świecie. Egzaminy SELT można rezerwować z 24-godzinnym wyprzedzeniem, a wyniki są dostępne w ciągu 3 do 5 dni roboczych.



Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak przystąpić do egzaminu LanguageCert SELT, odwiedź www.languagecert.org.