Twardy Brexit przyniesie straty w miliardach euro i zagrożenie dla milionów miejsc pracy - ostrzegają europejscy przedsiębiorcy

Dominic Raab, brytyjski minister spraw zagranicznych, powiedział w programie „Sky Sophy Ridge”, że Boris Johnson pójdzie do sądu, by zakwestionować wydane przez parlament polecenie opóźnienia Brexitu w...

Po trzeciej porażce umowy Theresy May w brytyjskim parlamencie, Bruksela wezwała członków UE na nadzwyczajny szczyt, który ma się odbyć 10 kwietnia. UE dała rządowi brytyjskiemu 11 dni na zaproponowanie...

Brexit: Theresa May wyznaczyła termin zakończenia rozmów międzypartyjnych. Jeśli nie będzie postępu, rozmowy zakończą się już za tydzień

Theresa May wyznaczyła termin zakończenia międzypartyjnych rozmów na przyszły tydzień. Zdaniem premier jeden tydzień to odpowiedni czas, by sprawdzić, czy rozmowy mogą posunąć się naprzód lub zostać "doprowadzone...