Twardy Brexit będzie kosztował więcej niż pandemia, ostrzega Prezes Bank of England

Fot. Getty

Brak post-brexitowej umowy handlowej między Wielką Brytanią a Unią Europejską byłby poważnym błędem, ostrzega Prezes Bank of England. Andrew Bailey przewiduje, że długotrwałe szkody finansowe dla gospodarki UK w przypadku twardego Brexitu będą wyższe niż w przypadku pandemii.

Negocjacje handlowe między UK a UE wciąż się przeciągają, choć do zakończenia okresu przejściowego zostało już niewiele ponad miesiąc. W perspektywie wciąż niepewnego rezultatu rozmów, Prezes Bank of England ostrzegł, że ekonomiczny koszt Brexitu bez umowy handlowej UK-UE może przynieść gigantyczne straty dla gospodarki Wielkiej Brytanii. Andrew Bailey zaalarmował, że w dłuższej perspektywie, UK zapłaciłaby za NO DEAL więcej, niż za walkę z pandemią i za lockdowny.

Twardy Brexit będzie kosztował więcej niż pandemia

Wypowiedź nowego Prezesa Banku Anglii pojawiła się podczas wystąpienia przed członkami Komisji Skarbu w Izbie Gmin brytyjskiego parlamentu. Bailey podkreślił, że skutki ekonomiczne należy rozpatrywać zarówno w perspektywie krótko-, jak i długoterminowej. W perspektywie krótkoterminowej, obecnie największym kosztem ponoszonym przez UK jest pandemia i kolejny lockdown. Jednak w perspektywie czasu dłuższego niż kilka najbliższych miesięcy, to twardy Brexit stanowi poważne zagrożenie dla stabilności brytyjskiej gospodarki. Długotrwałe koszty Brexitu bez umowy handlowej będą wyższe niż przewidywane długoterminowe konsekwencje finansowe pandemii.

„Lepiej byłoby zawrzeć umowę handlową, tak, nie ma co do tego wątpliwości” - mówił Andrew Bailey, wskazując, że modele ekonomiczne pozwalają przypuszcza, że jeśli dojdzie do NO DEAL, to upłynie sporo czasu, zanim Wielka Brytania przystosuje się do nowych warunków wymiany handlowej z UE na zasadach WTO, a to poskutkuje stratami gospodarczymi.

Jak podaje „The Guardian”, Threadneedle Street szacuje, że pandemia spowoduje długotrwałe straty, obniżając całkowite PKB o 1,75% do końca 2023 roku. Z kolei prognozy London School of Economics dotyczące długoterminowych skutków Brexitu bez umowy handlowej podają, że w ciągu 10 lat od zakończenia okresu przejściowego, PKB Wielkiej Brytanii mogłoby spaść aż o 8%.

Przypomnijmy, że z powodu pandemii i lockdownu w drugim kwartale 2020 roku gospodarka Wielkiej Brytanii znalazła się w najgłębszej recesji w historii, ponieważ odnotowano krótkoterminowy spadek PKB aż o 20%. Pomimo ożywienia gospodarczego, które nastąpiło po pierwszej fali epidemii, aktualny lockdown i druga fala znów nadwyrężają Skarb Państwa i destabilizują gospodarkę, a ciągłe zagrożenie twardy Brexitem potęguje finansowe napięcie w całej Wielkiej Brytanii.