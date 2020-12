„Tutaj jest praca”. Polacy opowiadają o swojej przeprowadzce do Görlitz-Zgorzelec

Z Anglii do Görlitz/Zgorzelca: Rodzina Truchów (Photo: Paul Glaser)

Görlitz-Zgorzelec, polsko-niemieckie Europamiasto, posiada obok bogactwa architektonicznego, przyjaznego otoczenia i wysokiej jakości życia również coś, co często stanowi argument na rzecz przeprowadzki: dobre miejsca pracy. Godna uwagi jest różnorodność występujących tu branż. Od budowy maszyn, poprzez pielęgniarstwo, od usług IT, poprzez finanse po tradycyjne i nowoczesne rzemiosło i rolnictwo, wszędzie poszukiwani są pracownicy. Na terenie powiatu istnieje obecnie 1.600 wakatów.

Dzięki mającemu aktualnie miejsce napływowi działających w skali międzynarodowej instytutów naukowo-badawczych powstaje coraz więcej interesujących możliwości dla wysoko wykwalifikowanych pracowników do wykorzystania swych umiejętności w międzynarodowych zespołach poza obszarem wielkich metropolii.

Niemniej ważna jest intensywna pomoc dla nowo powstających firm udzielana przez działające w regionie agencje obsługi inwestorów i wspierania gospodarki.

Spotkaliśmy się z państwem Truch, którzy zaledwie kilka tygodni temu zdecydowali się na przenosiny z Wielkiej Brytanii do Görlitz-Zgorzelca i – jak widać na filmie – są z tej decyzji bardzo zadowoleni. W kulisach produkcji filmu udało nam się również porozmawiać z ich 11-letnią córką Amelią.

Ponad 1.600 ofert pracy w regionie Görlitz: od naukowca, poprzez rzemieślnika aż po zawody opiekuńczo-pielęgnacyjne (fot. Paul Glaser)

Amelio, kiedy zaczęliście w gronie rodzinnym rozmawiać o przeprowadzce?

AT: Mój tata wrócił któregoś dnia do domu i powiedział, że stracił pracę. Jego firma została zamknięta z powodu Brexitu. To było na początku roku i jakoś dziwnie się poczuliśmy. Poszłam właśnie do szkoły średniej (High School), razem z uczniami pochodzącymi z różnych krajów. Wszyscy moi przyjaciele przyszli wtedy do nas do domu i przynieśli pożegnalne podarunki.

A jak wyglądało przybycie tutaj?

AT: Mogliśmy wybrać sobie szkołę, mieści się ona w Zgorzelcu. Mieszkamy jednak w Görlitz. Kilkoro dzieci w mojej szkole przeprowadziło się tu również skądinąd. Fajnie, że moja wychowawczyni jest również nauczycielką angielskiego. Najbardziej podoba mi się moja duża rodzina. Mam teraz dużo cioć i kuzynów, które mogę odwiedzać.

Dobrze jest żyć w polsko-niemieckim Europamieście. (Photo: Rainer Weisflog)

Chciałabyś tu zostać ?

AT: Póki co, tak. Zima jest tu chłodniejsza, a lato cieplejsze niż w Anglii i to mi się podoba. Na studia chciałabym jednak być może pojechać do jakiegoś anglojęzycznego kraju. Zobaczymy, w końcu chwilę to jeszcze potrwa.

www.welcome-goerlitz-zgorzelec.com