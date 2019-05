Tusk: „Brexit okazał się szczepionką na antyunijną propagandę”, a obecna sytuacja w UK „nie jest obiecująca”

Szef Rady Europejskiej, Donald Tusk komentując wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego powiedział, że jest zadowolony z tego, iż mieszkańcy Europy opowiedzieli się w większości za partiami proeuropejskimi. Stwierdził także, że „Brexit okazał się szczepionką na antyunijną propagandę”.

Według Donalda Tuska po wyborach Parlament Europejski stanie się bardziej „złożony” i „reprezentatywny”. Szef Rady Europejskiej podkreślił też, że cieszy się, iż większość zdobyły partie proeuropejskie, co – jego zdaniem – jest zasługą Brexitu.

- Nie mam wątpliwości, że jednym z powodów, dla którego ludzie na kontynencie głosowali za partiami prounijnymi jest także Brexit. Europejczycy widzą, co oznacza wyjście z UE w praktyce i wyciągają z tego wnioski. Brexit okazał się szczepionką na antyunijną propagandę oraz fake newsy - powiedział Tusk i dodał, że „Europa jest wygranym w tych wyborach”.

Szef Komisji Europejskiej zwrócił także uwagę na fakt, że niektóre eurosceptyczne partie porzuciły swoje antyunijne slogany i „zaprezentowały się jako reformatorzy UE”. Według niego przemianę tę można uznać za „pozytywną”.

Zapytany o to, czy Wielka Brytania mądrze wykorzystuje czas dany jej przez UE w ramach przesunięcia terminu Brexitu, Tusk stwierdził, że chciałby w tej kwestii być „tak delikatnym, jak to możliwe”. Dodał jednak, że Unia „jest świadoma wagi obecnej sytuacji w Londynie i nie jest to nic obiecującego”.

