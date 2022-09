Turysta z Wielkiej Brytanii dźgnięty nożem w centrum Barcelony! Szokujące nagranie z incydentu trafiło do sieci [Wideo]

Fot. YouTube

Barcelona to raczej bezpieczne miasto i rzadko kiedy słyszy się tam o atakach na turystów. Ale pewien młody Brytyjczyk, który przyjechał właśnie na wakacje do stolicy Katalonii, najwyraźniej miał pecha, ponieważ został zaatakowany przez grupę agresywnych, młodych rabusiów. A ponieważ wdał się z nimi w szamotaninę, to został dźgnięty nożem.

W sieci pojawiło się nagranie z szokującego incydentu z centrum Barcelony, na którym widać, jak młody Brytyjczyk jest najpierw agresywnie zaczepiany przez grupę kilku mężczyzn, a następnie jak zostaje on fizycznie zaatakowany i okradziony. - Gdzie są moje rzeczy, gdzie jest mój naszyjnik, gdzie to jest k***a – słyszymy na nagraniu. A Brytyjczyk, który nagrywa całe zdarzenie, krzyczy do rabusiów: - Jesteś na video bracie, chcesz to oddać.

Niestety, agresywni złodzieje nie tylko nie oddali rzeczy Brytyjczyka, ale wdali się z nim w bójkę, a jeden z nich dźgnął mężczyznę nożem. Rana nie okazała się na szczęście zagrażająca życiu, ale Brytyjczyk wymagał po incydencie leczenia szpitalnego.

Czterej mężczyźni podeszli do brytyjskiego turysty i wyrwali mu naszyjnik na Plaza Sant Josep Oriol. Wszyscy podejrzani zostali następnie aresztowani, jeszcze na tym samym obszarze. - Czterech mężczyzn zostało aresztowanych po napadzie na Plaza Sant Josep Oriol, wczoraj wieczorem około godziny 20. Nasi funkcjonariusze dokonali dwóch aresztowań, a dwa pozostałe aresztowania przeprowadziła Guardia Urbana zatrudniona przez Urząd Miasta. Mogę potwierdzić, że ofiara została zabrana do szpitala z ranami kłutymi, ale jej obrażenia nie były poważne. Skradzione rzeczy mężczyzny odzyskano, gdy podejrzani zostali aresztowani. [Mężczyźni] przebywają w areszcie i staną przed sądem – powiedział rzecznik regionalnej policji Mossos d'Esquadra.

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!