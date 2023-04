Turyści z tych krajów nie chcą już odwiedzać Wielkiej Brytanii. Jak bardzo przyczynił się do tego Brexit?

Ruch turystyczny w zasadzie powrócił już do poziomów sprzed pandemii Covid-19, ale niektóre europejskie nacje przestały tak ochoczo odwiedzać Wielką Brytanię? Jaki wpływ na to miał Brexit? Eksperci nie mają wątpliwości – ogromny.

Coraz mniej turystów z Unii Europejskiej ma ochotę odwiedzić Wielką Brytanię

Polakom Wielka Brytania najbardziej kojarzy się z rozległym rynkiem pracy, szerokimi możliwościami podjęcia pracy od czasów wstąpienia do Unii Europejskiej i przed Brexitem, a także z szansą na nowe, łatwiejsze i przyjemniejsze życie. Tymczasem nie zapominajmy, że Anglia, Walia, Szkocja i Irlandia Północna są też jednymi z bardziej popularnych miejsc turystycznych – może nie aż tak bardzo wśród Polaków, ale wśród innych nacji z pewnością tak. Właśnie w ten spopsób Wielka Brytania była do niedawna postrzegana przez Francuzów i Niemców, dość powiedzieć, że jeszcze w 2016 roku Niemcy umieścili Wielką Brytanię na 7. miejscu pod względem najlepszych miejsc na wakacje, a Francuzi na 9. miejscu. Jednak po Brexicie wiele się w tym względzie zmieniło, a najnowsze dane pokazują, że w 2022 roku Wielka Brytania spadła w zakresie popularności na 16. miejsce wśród Niemców i na 14. miejsce wśród Francuzów.







Dlaczego Europejczycy mają problem z przyjazdem do Wielkiej Brytanii?

Niestety, jednym z głównych czynników, który odpycha nacje europejskie, w tym zwłaszcza Niemców i Francuzów, od przyjazdu na Wyspy, są wymogi formalne. Od października 2021 roku obywatele Unii Europejskiej potrzebują paszportu, aby wjechać do Wielkiej Brytanii, co znacznie utrudnia podróżowanie, ponieważ wcześniej mogli oni odwiedzić Anglię, Walię czy Szkocję posługując się jedynie dowodem osobistym. A, jak pokazują statystyki, mniej niż połowa ludności Francji i Niemiec posiada ważny paszport. Szacuje się, że w Niemczech, kraju o populacji liczącej około 83 miliony ludzi, paszporty posiada zaledwie 28 milionów obywateli. Z kolei we Francji, liczącej około 67 milionów mieszkańców, w ciągu ostatnich 10 lat wydano około 32 miliony paszportów.



Po Brexicie Europejczycy nie czują się w UK mile widziani?

Eksperci wskazują także na fakt, że Brexit wiele zmienił w podejściu Europejczyków do Wielkiej Brytanii. Podczas gdy przed 2016 rokiem czuli się oni na Wyspach bardzo mile widziani, tak po referendum, które ujawniło sporo wrogości drzemiącej w części społeczeństwa w odniesieniu do mieszkańców kontynentu, poczucie to nieco osłabło. Dane z Visit Britain i Anholt Ipsos Nation Brand Index wyraźnie pokazały, że Brexit pogorszył wśród Francuzów i Niemców postrzeganie Wielkiej Brytanii jako kraju przyjaznego turystom.

Znacznemu osłabieniu uległy także wymiany szkolne, a to ze względu na to, że nie zawsze wszystkie dzieci dysponują paszportami. Dodatkowo też obywatele państw spoza UE, w tym także uchodźcy (np. z Ukrainy), muszą przed wyjazdem postarać się o wizę i zapłacić za nią 95 funtów, aby wjechać do Wielkiej Brytanii.

Jeśli zdarza się, że jedno lub dwoje dzieci w standardowej klasie nie ma paszportów, to nauczyciele z kontynentu często, zamiast zaplanować wyjazd do Wielkiej Brytanii, decydują się na podróż do Irlandii lub Malty, gdzie uczniowie również mogą wejść w kontakt z językiem angielskim.

Eksperci widzą Brexit w czarnych barwach

Wielu ekspertów nie widzi przyszłości w jasnych barwach i wyraźnie dostrzega, że Brexit już wiele zmienił pod względem atrakcyjności Wielkiej Brytanii dla turystów z Europy. Dyrektor naczelna Experience Oxfordshire Hayley Beer-Gamage powiedziała, że rezerwacje z grup z Francji i Niemiec osiągnęły są na poziomie 50 proc. poziomu sprzed pandemii. - To wyraźnie pokazuje, że tak naprawdę rynek nie powraca, a pragnienie odwiedzenia Oxfordshire, Anglii czy Wielkiej Brytanii nie jest tak silne, jak przed pandemią. Musimy upewnić się, że naród nie traci tych rynków [niemieckiego i francuskiego] po wyjściu z pandemii – precyzuje ekspertka. A wtóruje jej David Edwards z firmy doradczej ds. podróży Scattered Clouds, który mówi, że od 2015 r. spada liczba wakacyjnych podróży do UK z Francji i Niemiec, podczas gdy z innych krajów rośnie. - Ogólnie rzecz biorąc, wielu Europejczyków ma mniej przychylny pogląd na niektóre aspekty [Wielkiej Brytanii]. [Te kraje] są naprawdę ważnymi rynkami. Szczególnie Niemcy odwiedzają te części Wielkiej Brytanii, których inni nie odwiedzają, takie jak Devon i Kornwalia – zaznacza Edwards.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Gospodarstwa domowe zostaną od kwietnia mocno uderzone po kieszeni. Przeciętna rodzina straci nawet £700 w ciągu roku

Rok podatkowy 2023/2024 w Wielkiej Brytanii: Do jakiej kwoty nie zapłacimy podatku?

Brytyjczyk nasłał komorników na Wizz Air. Wściekł się, gdy przez wiele miesięcy nie odzyskał pieniędzy za odwołane przez przewoźnika loty

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!