TSUE wydał wyrok w sprawie odszkodowania za przekierowanie lotu na inne lotnisko

Zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie przyznania odszkodowania za przekierowanie lotu do innego portu lotniczego. Poszkodowanemu w takiej sytuacji klientowi nie należy się rekompensata z tego tytułu, ale linie lotnicze powinny zaoferować pokrycie kosztów transportu do pierwotnego miejsca docelowego.

Rozpatrujący tę kwestię TSUE orzekał w sprawie sporu między pasażerem a liniami Austrian Airlines. Otóż, podróżny zwrócił się odszkodowanie w wysokości 250 euro, ponieważ samolot, który leciał z Wiednia do Berlina nie wylądowała na tym lotnisku, na którym miał wylądować. Planowo lot miał zakończyć się w porcie lotniczym Berlin Tegel, ale ostatecznie rejs został zakończony po drugiej stronie miasta, na Berlin Schoenefeld, w dodatku z godzinnym opóźnieniem. W dodatku, Austrian Airlines w obliczu takich komplikacji nie zaoferowała swoim pasażerom ani pokrycia kosztów, ani transportu zastępczego.

>>> TWÓJ LOT ZOSTAŁ ODWOŁANY LUB OPÓŹNIONY? >>> DOMAGAJ SIĘ ODSZKODOWANIA! KLIKNIJ TUTAJ! <<<

Zapadł ważny wyrok TSUE w sprawie odszkodowań dla pasażerów lotniczych

Przewoźnik argumentował, że przekierowanie lotu do pobliskiego portu lotniczego nie uprawnia automatycznie do ryczałtowego odszkodowania. Z taką sytuacją mamy do czynienia tylko wtedy, gdy dojdzie do odwołania lotu lub przynajmniej trzygodzinnego opóźnienia. W tym wypadku nie mieliśmy do czynienia ani z jednym, ani z drugim.

Sprawa początkowo była rozpatrywana przez sąd okręgowy w Korneuburgu w Austrii, ale zwrócono się do TSUE o odpowiednią wykładnię dotyczącego praw pasażerów linii lotniczych. Jaka decyzja została wydana?

O czym trzeba wiedzieć, gdy dojdzie do przekierowanie lotu na inne lotnisko?

"Przekierowanie lotu do portu lotniczego obsługującego to samo miasto, tę samą aglomerację lub ten sam region nie skutkuje powstaniem po stronie pasażera prawa do odszkodowania z tytułu odwołania lotu" - orzekł Trybunał, którego cytujemy za depeszą PAP`u. "W celu uznania zastępczego portu lotniczego za obsługujący to samo miasto, tę samą aglomerację lub ten sam region, nie jest konieczne, aby był on usytuowany na tym samym terytorium (w sensie administracyjnym) miasta, aglomeracji lub regionu, na którym położony jest pierwotnie przewidziany port lotniczy. Istotne jest to, aby był on położony w ścisłym pobliżu tego terytorium".

Co jednak w kwestii potencjalnego opóźnienia i jak je liczyć?

"W celu określenia wielkości opóźnienia w chwili przybycia, za punkt odniesienia należy przyjąć godzinę, o której pasażer ten dotarł, po zakończeniu dodatkowego przewozu, do pierwotnie przewidzianego portu lotniczego lub, w stosownym przypadku, do innego pobliskiego miejsca docelowego uzgodnionego z przewoźnikiem lotniczym" - czytamy dalej.

Oprócz tego linie lotnicze są zobowiązane do zaoferowania pasażerowi do pokrycia kosztów transportu do pierwotnie przewidzianego docelowego portu lotniczego lub, w stosownym przypadku, do innego pobliskiego miejsca uzgodnionego z tym pasażerem, jak podaje PAP.

"W razie niewywiązania się przez przedsiębiorstwo lotnicze z ciążącego na nim obowiązku pokrycia tych kosztów, po stronie pasażera powstaje prawo do zwrotu wydatkowanych przezeń kwot, które okazały się niezbędne, odpowiednie i rozsądne w celu złagodzenia skutków uchybienia, którego dopuściło się przedsiębiorstwo lotnicze. Naruszenie obowiązku pokrycia kosztów (transportu) nie skutkuje natomiast powstaniem po stronie pasażera prawa do odszkodowania ryczałtowego w wysokości 250, 400 lub 600 euro" - podsumowano w wyroku TSUE.

>>> TWÓJ LOT ZOSTAŁ ODWOŁANY LUB OPÓŹNIONY? >>> DOMAGAJ SIĘ ODSZKODOWANIA! KLIKNIJ TUTAJ! <<<

Jeśli Twój lot został odwołany lub opóźniony pamiętaj, że masz prawo ubiegać się o odszkodowanie.

Prawo do odszkodowania za lot odwołany

Jeżeli Twój odwołany lot kwalifikuje się do odszkodowania, to wysokość rekompensaty będzie zależała od trzech czynników:

dystansu

czy lot odbywa się na terenie UE, czy wykracza częściowo lub całkowicie poza UE

czasu opóźnienia - jeżeli zgodzisz się na alternatywny lot.

W przypadku, gdy nie zgodzisz się na lot alternatywny, możesz liczyć na odszkodowanie w wysokości:

250 euro - w przypadku lotów do 1,5 tys. km

400 euro - w przypadku lotów wewnątrz UE na odległość większą niż 1,5 tys. km

400 euro - w przypadku lotów innych niż wewnątrz UE na odległość 1,5-3,5 tys. km

600 euro - w przypadku lotów innych niż wewnątrz UE na odległość powyżej 3,5 tys. km.

Gdy jednak zgodzisz się na lot alternatywny, a przewoźnik nie zaproponuje Ci klasy wyższej niż tak, którą wykupiłeś, to wysokość odszkodowania będzie zależna nie tylko od długości i umiejscowienia trasy, ale też od tego, o ile czasu później znajdziesz się na lotnisku docelowym - czytamy w poradniku AirHelp.