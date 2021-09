Trzy przykazania zdrowej kolacji. Co i jak jeść przed pójściem spać?

Fot. Canva

Kolacja to bardzo ważny posiłek dnia, którego nie należy zaniedbywać. Jeśli zależy Ci na zdrowej sylwetce, musisz pamiętać o kilku prostych zasadach zdrowego posiłku na koniec dnia. Co warto jeść przed snem, a czego nie warto? Do której godziny powinno się zjeść ostatni posiłek dnia? Oto 3 złote reguły zdrowej kolacji.

Kolacja, która zapewnia nie tylko zdrową sylwetkę, ale i dobry sen, powinna spełniać kilka dość prosty, ale kluczowych warunków. Przede wszystkim musi to być posiłek lekkostrawny, ale dający poczucie sytości. Kolacja powinna też składać się z wartościowych i różnorodnych elementów warzywnych i białkowych, ale też na przykład mięsnych czy zbożowych.

Niektóre osoby, będące na diecie, zupełnie rezygnują z jedzenia kolacji. Jednak nie zawsze jest to dobre rozwiązanie. Jak wyjaśnia Tomasz Sagan z polskiej restauracji My Fit Food w Londynie, która specjalizuje się w zbilansowanej diecie: „Warto wiedzieć, że zjedzenie rozsądnie rozplanowanego posiłku przed pójściem spać zapobiega nagłym spadkom glukozy we krwi, a co więcej - jest też istotnym czynnikiem pomagającym w walce z bardzo destrukcyjnym nawykiem, czyli nocnym objadaniem się”.

Dodatkowo, dla wielu osób, które ciężko pracują przez cały dzień i w tym czasie nie mają głowy do jedzenia, kolacja jest tym bardziej istotna, że to właściwie jedyny posiłek, który można starannie przygotować, dbając o dostarczenie organizmowi niezbędnych składników odżywczych. Jak zatem zaplanować kolację, by była zdrowa zarówno dla ciała, jak i dla umysłu? Oto trzy proste zasady.

Co i jak jeść na kolację? Oto trzy złote reguły

1. Zjedz kolację najpóźniej 2-3 godziny przed snem

Pierwsza złota zasada zdrowej kolacji brzmi: nie jedz bezpośrednio przed pójściem spać. Dlaczego? Po pierwsze, jedząc kolację bezpośrednio przed pójściem spać (lub nie jedząc jej wcale), skutecznie utrudniamy sobie zaśnięcie. A jeśli się dobrze nie wyśpimy, następnego dnia będziemy mieć większy apetyt, ze względu spowodowaną niedoborem snu wzmożoną produkcję hormonu odpowiadającego za wywoływanie uczucia głodu. Rezygnując z kolacji narażami się więc na ryzyko, że następnego dnia zjemy więcej i zrujnujemy swoje dietetyczne plany.

Po drugie, 2-3 godziny odstępu między zjedzeniem kolacji a pójściem spać ułatwią zaśnięcie, ponieważ czas ten sprawi, że kładąc się nie odczujemy już nieprzyjemnego uczucia pełności w żołądku. Dodatkowo, odstęp między posiłkiem a pójściem spać, wpłynie korzystnie na proces trawienia.

2. Nie objadaj się – zjedz lekką kolację

Druga zasada zdrowej kolacji głosi, że nie należy objadać się na wieczorem. „Jeśli jesteś na diecie, nie musisz rezygnować z kolacji, ale pamiętaj, by ostatni posiłek dnia miał około 20 proc. wartości energetycznej całodniowej diety oraz by składał się z produktów lekkostrawnych, nie powodujących wzdęć czy innych nieprzyjemności utrudniających sen i trawienie” – wyjaśnia specjalista z My Fit Food.

3. Unikaj słodyczy i tłuszczu

Aby kolacja była lekkostrawna i nie utrudniała snu, musi zatem zawierać odpowiednie składniki. Wiele osób spotkało się nie raz z sytuacją, gdy po zjedzonej na szybko kolacji „zapychajce”, składającej się na przykład z resztek pizzy zamówionej na obiad, nie mogło zasnąć. Na noc nie należy jeść ani składników przesadnie tłustych, ani też tych zawierających sporą ilość cukru, ponieważ cukier może działać pobudzająco, a tłuszcz jest ciężkostrawny.

Co zatem jeść na kolację? Przede wszystkim warzywa, produkty pełnoziarniste zawierające błonnik i lekkie produkty białkowe (np. biały ser). Można zatem śmiało zjeść na kolację 1-2 kanapki z twarożkiem i rzodkiewką lub pomidorem czy przygotować sobie pyszną kolorową sałatkę.

Kolacja to ważny posiłek dnia, którego nie trzeba unikać – nawet będąc na diecie. Powyższe trzy przykazania zdrowej kolacji z pewnością są dobrym wstępem do świadomego i racjonalnego planowania wieczornego posiłku. Jeśli chcesz wspomóc się profesjonalnym kalkulatorem kalorii i pomysłami specjalistów na konkretne zestawy diet, to wszelkie tego typu pomoce znajdziesz na stronę londyńskiej restauracji My Fit Food, specjalizującej się w zdrowej diecie.