Trzy osoby zginęły, w tym dziecko, w pożarze domu w Exeter. Trójkę pozostałych dzieci przewieziono do szpitala

W pożarze domu w Exeter, do którego doszło we wczesnych godzinach porannych w niedzielę, zginęły trzy osoby – w tym mała dziewczynka, a trójkę pozostałych dzieci przewieziono do szpitala. W sprawie przyczyn pożaru prowadzone jest śledztwo.

Dwie osoby dorosłe oraz 4-letnia dziewczynka poniosły śmierć w pożarze domu przy Clayton Road w Exeter we wczesnych godzinach porannych w niedzielę. Trójka pozostałych dzieci (chłopcy w wieku 4 i 9 lat oraz 7-letnia dziewczynka), które także były w trakcie pożaru w domu, znajdują się obecnie w szpitalu dziecięcym w Bristolu.

Pożar domu w Exeter

Daniel Evans z policji wydał w niedzielę oświadczenie w sprawie pożaru:

- Potwierdzono, że dwójka dorosłych, 28-letnia kobieta i 29-letni mężczyzna, a także 4-letnia dziewczynka zginęli w pożarze tego domu. Rodzina została poinformowana o tragedii, a specjaliści zajęli się pozostałymi poszkodowanymi. Dwóch chłopców w wieku 4 i 9 lat, oraz 7-letnia dziewczynka, którzy w trakcie pożaru także byli w domu, pozostają w szpitalu. Stan całej trójki jest teraz stabilny, i dzisiaj jeszcze zostaną oni przewiezieni do Bristol Children’s Hospital. Wszystkie sześć osób w posiadłości było spokrewnionych ze sobą.

- Współpracujemy obecnie ze śledczymi, którzy pomogą nam zrozumieć, jak mogło dojść do tej tragedii. Na tym etapie śledztwa nie ma żadnych przesłanek do tego, aby przypuszczać, że w pożar zamieszane by były osoby trzecie.

Minuta ciszy

Z kolei Exeter City Council poinformowało, że ze względu na tragedię ściągnie flagę do połowy masztu w Civic Centre, a we wtorek przed zebraniem w radzie miasta śmierć ofiar pożaru zostanie uhonorowana minutą ciszy.