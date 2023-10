Praca i finanse Trzy na cztery firmy mają problem ze znalezieniem rąk do pracy

Najnowsze badania pokazują, że blisko trzy na cztery firmy w Wielkiej Brytanii wciąż mają problem ze znalezieniem rąk do pracy. I choć sytuacja jest znacznie lepsza niż w ostatnim kwartale 2022 roku, to podaż miejsc pracy wciąż znacząco przewyższa popyt na pracę.

Rynek pracy w UK – firmy wciąż mają problem z zatrudnieniem

Badanie przeprowadzone przez Brytyjską Izbę Handlową (ang. British Chambers of Commerce) wśród 5000 firm wykazało, że aż 73 proc. z nich nadal ma trudności ze znalezieniem pracowników. I choć dane za ostatni kwartał (od lipca do września) są aż o 9 pkt proc. niższe niż w ostatnim kwartale 2022 r., gdy problem z rekrutacją zgłaszało 82 proc. ankietowanych przedsiębiorców, to podaż miejsc pracy wciąż znacząco przewyższa popyt. Najbardziej cierpi pod tym względem branża hotelarsko-gastronomiczna, gdzie problemy z rekrutacją pracowników ma aż 79 proc. firm. Z kolei na dalszych miejscach jest sektor budownictwa i sektor produkcji (po 78 proc.).

Przypomnijmy, że według najnowszych danych bezrobocie w Wielkiej Brytanii wynosi obecnie 4,3 proc. To wzrost o 0,5 pkt proc.

Firmy w UK ograniczają zatrudnienie

Jednocześnie, jak pokazało badanie przeprowadzone przez grupę doradczą BDO, firmy na Wyspach ograniczają swoje plany rekrutacyjne. Powodem są wielokrotne, dokonane w ciągu ostatnich dwóch lat podwyżki stóp procentowych. A także rosnące obawy wśród przedsiębiorców związane z wystąpieniem recesji. Już teraz trzy znaczące i notowane na londyńskiej giełdzie firmy rekrutacyjne, Robert Walters, Pagegroup i Hays wskazują na spadek aktywności w zakresie rekrutacji pracowników na brytyjskim rynku pracy. Zresztą podobna sytuacja ma też miejsce na rynkach pracy amerykańskim i chińskim. Dodatkowo firmy coraz częściej stawiają na zatrudnianie pracowników na czas określony, a nie długoterminowo.

Inna znana agencja rekrutacyjna, Reed, poinformowała, że odnotowała 20-proc. spadek liczby ogłoszeń o pracę w ciągu ostatnich trzech miesięcy w porównaniu z rokiem ubiegłym. W tym samym czasie liczba aplikacji wzrosła o 20 proc. – Rynek jest obecnie dość trudny. Więcej osób aplikuje niż jest ofert pracy. Pełny efekt podwyżek stóp procentowych dopiero zobaczymy. Niektóre sektory spowalniają. W sektorze technologicznym dochodzi do dużego odstrzału. (…) Ale nadal istnieją ogromne niedobory w IT, a poszukiwane będą osoby posiadające umiejętności w zakresie obsługi sztucznej inteligencji – tłumaczy prezes firmy, James Reed.

