Trzęsienie ziemi w zachodniej części Szkocji - wstrząsy miały siłę 3,1 w skali Richtera

Jak często w UK dochodzi do takich zdarzeń?

Fot: Pixabay

W zachodniej części Szkocji zatrząsnęła się ziemia - wstrząsy o sile 3,1 w skali Richtera miały miejsce dziś, we wtorek 16 listopada 2021 roku w nocy, przed godziną drugą.

Epicentrum dzisiejszego trzęsienia ziemi, które miało miejsce w Szkocji, znajdowało się około 11 mil na północny zachód od miasta Lochgilphead, 88 mil na północny zachód od Glasgow jak podaje United States Geological Survey. Jak silne i jak rozległe były te ruchy warstw skalnych pod powierzchnią ziemi? Ponad 30 osób zgłosiło odczuwalne wstrząsy do USGS. Doniesienia pochodziły nawet z Edynburga i Ballycastle w Irlandii Północnej. Według ustaleń United States Geological Survey trzęsienie miało miejsce 10 km pod powierzchnią Ziemi. Siła wstrząsów sięgnęła 3,1 w skali Richtera - oznacza to "bardzo małe wstrząsy, odczuwalne przez większość ludzi".

Ziemia zatrząsnęła się w Szkocji

Serwis informacyjny BBC cytuje Rosemary Neagle, która żyje na farmie w Kilmartin Glen, niedaleko Lochgilphead. ​​Odgłos wstrząsów był tak głośny, że początkowo myślała, że ​​coś eksplodowało w jednej z jej szop. "Wciąż się nasilał, a cały dom po prostu wibrował. Potem przez około 10 sekund słychać było dudnienie. Wszystko to było dość przerażające" - komentowała. Neagle zaznacza, że to nie pierwszy raz, gdy doświadczyła trzęsienia ziemi. Podkreśla jednak, że tym razem jego siła była wyjątkowo duża.

Dane z British Geological Survey pokazują, że każdego roku w Wielkiej Brytanii wykrywa się od 200 do 300 trzęsień ziemi, przy czym wstrząsy o sile od 3,0 do 3,9 w skali Richtera zdarzają się na kontynencie średnio raz na trzy lata.

Jaką siłę miało trzęsienie nieopodal Lochgilphead?

Do trzęsień ziemi w UK najczęściej dochodzi na zachodnim wybrzeżu, na południowym zachodzie kraju oraz w Walii południowej. Wolna od wstrząsów jest w zasadzie wschodnia Szkocja i wschodnia Anglia. Dotychczas największe trzęsienie ziemi, jakie nawiedziło Wielką Brytanię, miało miejsce w okolicy Dogger Bank w 1931 r. i miało siłę 6,1 st. w skali Richtera. Poza tym silnie zatrząsneło także w Carlisle w 1979 r. (4,7 st.) i na półwyspie Llŷn w północno - zachodniej Walii w 1984 (5,4 st.). Więcej na temat specyfiki trzęsień ziemi w UK przeczytasz w artykule "Trzęsienia ziemi – jak często nawiedzają Wielką Brytanię? Będziecie zaskoczeni!"

Dlaczego na terenie i w okolicy Wysp Brytyjskich trzęsie się ziemia, skoro nie leżą one na styku płyt tektonicznych? Cóż, naukowcy nie są w stanie w pełni na to pytanie odpowiedzieć. Sejsmolodzy podejrzewają jedynie, że do wstrząsów w UK przyczynia się regionalna kompresja będąca skutkiem ruchów płyt tektonicznych w innych regionach, a także wypiętrzanie się skorupy ziemskiej na skutek topnienia lodowców.