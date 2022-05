Trzęsienie ziemi w rejonie Midlands o magnitudzie 3,8. Mieszkańcy mówią, że zatrzęsły się domy

W poniedziałek po południu doszło w rejonie Midlands do trzęsienia ziemi o magnitudzie 3,8 w skali Richtera, co jest jednym z największych wstrząsów na Wyspach w ciągu ostatnich miesięcy. Najbardziej były one odczuwalne w Shrewsbury, Telford, Stafford i Stoke-on-Trent.

British Geological Survey (BGS) wydało alert dotyczący aktywności sejsmicznej wykrytej o godzinie 15:36 w poniedziałek w hrabstwie Shropshire. Miała ona miejsce 8 km pod ziemią i siłę 3,8 w skali Richtera. Była najsilniejsza w Wielkiej Brytanii od miesięcy.

Trzęsienie ziemi w Midlands

Trzęsienie ziemi było wyczuwalne w Shrewsbury, Telford, Stafford i Stoke-on-Trent. Mieszkańcy hrabstwa Shropshire i okolicznych rejonów mówią, że podczas kilku sekund wstrząsów w ich domach poruszały się meble i trzaskały drzwi.

Caroline i Paul Blair z Whitchurch powiedzieli „Shropshire Star”:

- Siedzieliśmy przed telewizorem i usłyszeliśmy hałas przypominający trzaskanie drzwiami. Później zauważyliśmy, że nasz telewizor, który stoi, zaczął się poruszać, a następnie sofa, na której siedzieliśmy oboje, po prostu się kołysała. To było takie dziwne, jakby ktoś po niej skakał.

Z kolei inny mieszkaniec Shrewsbury powiedział „Birmingham Mail”:

- Czułem, że dom trzęsie się na boki przez trzy lub cztery sekundy. Siedziałem na sofie i cały pokój się poruszał. Nigdy wcześniej nie czułem trzęsienia ziemi.

Siła wstrząsów

Poniedziałkowe trzęsienie ziemi o sile 3,8 stopnia w skali Richtera nie zajmuje na liście BGS miejsca znaczących trzęsień ziemi w UK, gdzie odnotowano wstrząsy o magnitudzie 4,0 i większe. Takie trzęsienie ziemi nie zostało wykryte od 2018 roku.

BGS odnotowuje co roku od 200 do 300 trzęsień ziemi, chociaż odczuwalne jest tylko około 10 procent z nich. Najsilniejsze trzęsienie ziemi, jakie kiedykolwiek zarejestrowano w Wielkiej Brytanii, miało miejsce w czerwcu 1931 roku i miało siłę 6,1 stopnia w skali Richtera.