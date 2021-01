Trzeci lockdown może potrwać aż do marca, a niektóre restrykcje dłużej, ostrzegł minister Michael Gove

Do kiedy trzeci lockdown w Anglii?

Do kiedy trzeci lockdown w Anglii może faktycznie potrwać? Dłużej niż zasugerował premier w poniedziałkowym przemówieniu telewizyjnym - ostrzega członek rządu. Minister Michael Gove stwierdził, że na zakończenie większości ograniczeń możemy poczekać do marca, a niektóre restrykcje prawdopodobnie pozostaną w mocy jeszcze dłużej.

Kilka godzin po przemówieniu Borisa Johnsona, w którym premier ogłosił trzeci lockdown w Anglii, minister Michael Gove w rozmowie ze Sky News powiedział, że nowy lockdown może potrwać dłużej niż wstępnie zasugerował Johnson w poniedziałek wieczorem. Zdaniem członka gabinetu premiera jednym z prawdopodobnych scenariuszy na najbliższe tygodnie jest to, że trzeci lockdown w Anglii zakończy się dopiero w marcu, a niektóre ograniczenia pozostaną w mocy dłużej. Minister przyznaje jednak, że aktualnie nikt nie jest w stanie precyzyjnie określić, do kiedy trzeci lockdown w Anglii faktycznie potrwa.

Do kiedy trzeci lockdown w Anglii?

Przypomnijmy, że w swoim przemówieniu telewizyjnym w poniedziałek wieczorem, ogłaszając trzeci lockdown w Anglii, premier UK podkreślił, że do połowy lutego uda się zaszczepić wszystkie osoby z czterech najbardziej priorytetowych grup w Anglii. Tym samym premier zasugerował, że lockdown potrwa prawdopodobnie do połowy lutego, wspominając jedynie, że na nabranie odporności przez zaszczpionych potrzeba pewnego czasu. W rozmowie ze Sky News, minister Gove podkreślił jednak, że na 15 lutego planowana jest na razie jedynie ocena skuteczności trzeciego lockdownu - i dopiero od wyniku tej oceny zależeć będą kolejne decyzje, dotyczącą tego, do kiedy trzeci lockdown w Anglii rzeczywiście potrwa.

„Nikt nie jest w stanie dokładnie przewidzieć, co i kiedy będziemy mogli rozluźnić” - powiedział Michael Gove, wyjaśniając niejasności, które pojawiły się wokół przewidywanego terminu zakończenia trzeciego lockdownu w Anglii. Minister powiedział Sky News, że powodem niejasności i aktualnej niemożności określenia konkretnego terminu zakończenia trzeciego lockdownu w Anglii jest między innymi fakt, że po zaszczepieniu potrzeba odczekać trochę czasu, „zanim ludzie uzyskają pełną odporność”. Nie można także na razie stwierdzić, jak skuteczny w hamowaniu epidemii okaże się nowy lockdown.

W kontekście tak wielu niewiadomych minister z gabinetu premiera ostrzegł: „Będziemy robić wszystko, co w naszej mocy, aby zaszczepić jak najwięcej osób, abyśmy mogli stopniowo znosić ograniczenia. Myślę, że słuszne jest stwierdzenie, że wkraczając w marzec, powinniśmy być w stanie znieść część tych ograniczeń, ale niekoniecznie wszystkie”.