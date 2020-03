Trzech Polaków aresztowanych w związku z serią podpaleń w Peterborough

Trzech Polaków zostało aresztowanych w związku z serią podpaleń, które miały miejsce w centrum Peterborough w minionym tygodniu.

Jak czytamy na łamach lokalnego serwisu "Peterborough Telegraph" wszyscy podejrzani zostali aresztowani w minioną środę, w godzinach porannych, gdy lokalne służby zostały poinformowane o aktach przemocy, które miały mieć miejsce przy Orchard Street w Eastfield. W związku z tym wezwaniem policja zatrzymała naszych rodaków - 37-letniego Tomasza D., którego oskarżono między innymi o zastraszanie z użyciem broni w miejscu publicznym, 32-letniego Olafa S., którego oskarżono również o posiadanie broni i konspirację oraz 21-letniego Adriana S., również posądzanego o posiadanie broni w miejscu publicznym.

Co więcej, lokalni policjanci działającymi w ramach regulacji zawartych w Section 60 zapisanych w Criminal Justice and Public Order Act z roku 1994 przez kolejne 48 godzin prowadzili dodatkowe działania - mogli w tym czasie zatrzymać i przeszukać każdą podejrzaną osobę.

Dzięki temu udało się aresztować kolejnych podejrzanych w sprawie podpaleń w Peterborough. Byli to 34-letni i 26-letni mężczyźni oraz 28-letnia i 29-letnia kobieta. W brytyjkich mediach nie podano żadnych szczegółów dotyczących ich tożsamości i narodowości, poza wiekiem i płcią. W sumie w dochodzeniu związanym z serią podpaleń, które miały miejsce w Peterborough, w przypadku których zachodzi podejrzenie, że być może są celowymi atakami, podejrzanych jest siedem osób.

Jak podają brytyjskie media w ciągu czterech dni w mieście leżącym w hrabstwie Cambridgeshire, które uchodzi z jedno z dużych skupisk Polaków na terenie UK, miało dość aż do sześciu podpaleń. Miały one mieć miejsce w Eastfield, New England i Millfield. Podpalacze za cele obrali sobie zarówno nieruchomości, jak i samochody.

Pierwsza rozprawa w tej sprawie przed obliczem sądu Peterborough Magistrates’ Court miała odbyć się w dniu wczorajszym, w piątek. Jeśli w tej sprawie pojawią się nowe informacje, będziemy o nich informować.