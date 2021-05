Trwają poszukiwania tajemniczego zwycięzcy National Lottery. Szczęśliwiec jest „ustawiony” na całe życie

Fot. Getty

Organizatorzy brytyjskiej National Lottery szukają zwycięzcy niedawnego losowania, który wygrał główną nagrodę Set for Life. W ramach nagrody szczęśliwiec będzie dostawał 10 000 funtów miesięcznie przez kolejne 30 lat. Gdzie zakupiono zwycięski los i jakie numery okazały się szczęśliwe tym razem? Sprawdź, czy to nie Ty wygrałeś!

Trwają poszukiwania zwycięzcy głównej nagrody Set for Life w majowym losowaniu National Lottery. Szczęśliwiec wciąż nie zgłosił się po wygraną. Ile czasu pozostało mu na zgłoszenie się po nagrodę?

Tajemniczy zwycięzca National Lottery „ustawiony” na całe życie

Zwycięski los loteryjny został zakupiony 6 maja 2021 w The Three Rivers District w Hertfordshire 6 maja. Na kuponie znalazły się szczęśliwe liczby, które zapewniły nieznanemu graczowi miesięczną pensję wynoszącą 10 000 funtów przez kolejne 30 lat. Zwycięskie liczby w losowaniu głównej nagrody Set for Life to 2, 7, 25, 40, 46, na liczba Life Ball to 4.

Organizatorzy loterii próbują znaleźć zwycięzcę, ponieważ ten sam wciąż nie zgłosił się po wygraną. W cytowanej przez Metro wypowiedzi przedstawiciela National Lottery czytamy: „Desperacko szukamy tajemniczego właściciela kuponu, aby odebrał swoją wygraną. Ta niesamowita nagroda może dosłownie oznaczać, że ktoś jest od teraz ustawiony na całe życie (…) Zachęcamy wszystkich, którzy kupili los w tej okolicy, aby ponownie sprawdzili swoje stare kupony Set For Life lub poszukali miejsca, w których mogli schować zagubiony kupon”.

Szczęśliwy posiadacz zwycięskiego losu loteryjnego ma czas do 2 listopada 2021 na zgłoszenie się po wygraną. Jeśli nagroda nie zostanie odebrana, pieniądze i całe wygenerowane odsetki zostaną przeznaczone na wsparcie projektów finansowanych przez National Lottery w całej Wielkiej Brytanii.