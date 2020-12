Trwa wyścig z czasem. Czy państwa członkowskie UE zgodzą się do 31 grudnia na tymczasowe stosowanie umowy handlowej z UK?

Fot. Getty

Na wiadomość o osiągnięciu porozumienia ws. umowy handlowej między UK i UE czekała nerwowo niemal cała Europa. Jednak informacja o zawartym porozumieniu, która dotarła do nas 24 grudnia, nie kończy jeszcze sprawy – teraz, przed 31 grudnia, Rada Unii Europejskiej musi się jeszcze zgodzić na tymczasowe stosowanie nowej umowy handlowej od 1 stycznia 2021 r.

Trwa walka z czasem, ponieważ na zatwierdzenie tymczasowego stosowania umowy handlowej zawartej między UE i UK pozostało jedynie kilka dni. W dniu wczorajszym, w świąteczny poranek, ambasadorowie wszystkich 27 krajów członkowskich Wspólnoty zostali w trybie pilnym wezwani na posiedzenie w Brukseli, w celu wstępnego zapoznania się z dokumentem, który liczy ponad 1200 stron. Wczoraj jednak ambasadorowie nie dali jeszcze zielonego światła Radzie Unii Europejskiej dla ratyfikowania umowy i zatwierdzenia jej tymczasowego stosowania, natomiast wystosowali oni list do Parlamentu Europejskiego o zamiarze podjęcia w tym zakresie stosownej decyzji. - Ambasadorowie Unii Europejskiej jednogłośnie poparli pismo do Parlamentu Europejskiego w sprawie zamiaru podjęcia w najbliższych dniach przez państwa członkowskie UE decyzji o tymczasowym stosowaniu umowy UE - Wielka Brytania. W liście podkreśla się konieczność podjęcia tego wyjątkowego kroku w celu zapobieżenia znaczącym zakłóceniom w stosunkach UE - Wielka Brytania, które miałyby poważne konsekwencje dla obywateli i przedsiębiorstw z chwilą zakończenia okresu przejściowego 1 stycznia – zaznaczył jeden z anonimowych informatorów w UE.

Umowa handlowa UK - UE zostanie zatwierdzona w ciągu kilku dni?

Choć ambasadorowie nie zgodzili się jeszcze na tymczasowe stosowanie umowy handlowej UK-UE, to trudno sobie wyobrazić, by nie przekazali oni Radzie Unii Europejskiej rekomendacji do podjęcia takiej właśnie decyzji. W weekend zapisy umowy będą analizowali eksperci grupy roboczej, natomiast kolejne posiedzenie ambasadorów UE zostało zaplanowane na poniedziałek 28 grudnia. Podjęcie decyzji ws. tymczasowego stosowania umowy odbędzie się, jak wspomnieliśmy wyżej, z pominięciem zgody Parlamentu Europejskiego, co będzie zgodne z prawem, choć nie do końca zgodne z duchem Unii Europejskiej. Bo przypomnijmy, że jeszcze kilka miesięcy temu przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen obiecywała, że z posłami do Parlamentu Europejskiego będą prowadzone konsultacje ws. tymczasowego stosowania jakichkolwiek umów handlowych. Teraz natomiast przyrzeczenie to zostanie złamane w celu uniknięcia Brexitu bez porozumienia.