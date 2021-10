Trwa rekrutacja w angielskim NHS - setki ofert pracy dla pracowników i specjalistów

Trwa kampania "We are the NHS"

Pomimo tego, że w brytyjskim NHS zatrudnionych pozostaje 1,3 miliona osób, co stanowi wzrost o prawie 30 000 od czerwca 2020 roku, system ochrony zdrowia w UK nadal potrzebuje rąk do pracy.

Zeszłego lata brytyjska służba zdrowia zanotowała jeden z najbardziej "ruchliwych" okresów w swojej historii. W związku z tym nie dziwi, że w okresie jesiennym nie brakuje najróżniejszych ofert pracy w NHS. Nie od dziś wiadomo, że braki "białego personelu" w szpitalach i przychodniach są poważne, a pandemia i Brexit jeszcze bardziej ten problem pogłębiły. Oferty pracy dla specjalistów z zakresy medycyny, dla pielęgniarek i pielęgniarzy, dla specjalistów od radiografii po podologię, można liczyć w setkach. Jak czytamy na łamach stołecznego serwisu informacyjnego "The Evening Standard". W UK trwa właśnie 4. edycja kampanii "We are the NHS", której celem jest zachęcanie do pracy w ramach systemu opieki zdrowotnej na Wyspach.

"Dołączenie do NHS było najlepszą decyzją, jaką kiedykolwiek podjęłam. Zachęcam każdego, niezależnie od tego, czy jesteś absolwentem szkoły medycznej, czy po prostu szukasz nowego wyzwania, do podjęcia pracy w NHS - bez względu na twoje doświadczenie lub kwalifikacje" - przekonuje dyrektor naczelna NHS Amanda Pritchard, cytowana na łamach "Standardu". "Satysfakcjonująca i ekscytująca kariera czeka na ciebie" - uzupełniała.

NHS poszukuje pracowników, który obsadzą około 350 różnych ról i stanowisk. Duże braki są wśród pielęgniarek i pielęgniarzy. Dyrektor Pritchard zwraca uwagę, iż absolwenci pielęgniarstwa w zasadzie z miejsca znajdują zatrudnienie. 94 proc. z nich podejmuje pracę w ciągu sześciu miesięcy od ukończenia studiów, a w dodatku mają możliwość zrobienia specjalizacji. W ubiegłorocznej kampanii odnotowano 35% wzrost wniosków w tym zakresie w porównaniu z rokiem 2019.

Brytyjski system ochrony zdrowia - na gwałt! - szuka nowych rąk do pracy!

Rzecz jasna każdy sam będzie musiał sobie odpowiedzieć czy praca w NHS jest czymś dla niego i czy wynagrodzenie jest adekwatne do codziennego wysiłku. W każdym razie nic nie wskazuje na to, aby w najbliższym czasie sytuacja w tej kwestii się zmieniał. NIe tylko w UK, ale w całej Europie społeczeństwo się starzeje i ten trend będzie się utrzymywał. Ci ludzie będą potrzebowali osób, które się nimi będą opiekować i leczyć.

"Dostępna jest szeroka gama stanowisk, od podiatrów i protetyków po ortoptyków i radiologów, dlatego zachęcam wszystkich zainteresowanych do poszukiwania kariery w NHS i zrobienia pierwszego kroku w kierunku kariery w opiece zdrowotnej" - to z kolei komentarz Suzanne Rastrick, głównej specjalistki ds. zawodów medycznych w Wielkiej Brytanii.

