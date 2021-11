Trwa protest pracowników metra w Londynie - jak obecnie wygląda sytuacja w stolicy UK?

Trwa protest pracowników londyńskiego metra. Mająca potrwać 24 godziny akcja protestacyjna rozpoczęła się w piątek, 26 listopada, godzinie 4.30 na liniach na których funkcjonuje "Night Tube" – Central, Jubilee, Northern, Piccadilly i Victoria.

Członkowie związku Rail, Maritime and Transport (RMT) podjęli decyzję o strajku ze względu na zmiany w ich systemie pracy. Ich zdaniem personelowi stołecznego metra stawiane są "niemożliwe do spełnienia i nierozsądne wymagania" wynikające przymusu dodatkowej pracy w nocy i w weekendy. Zdaniem związkowców ponowne otwarcie nocnego metra w Londynie będzie miało negatywny wpływ na samych pracowników, rujnując ich "równowagę między pracą a życiem prywatnym". Przypomnijmy, pod naporem opinii publicznej część linii nocnego metra w Londynie miała zostać ponownie uruchomiona 27 listopada 2021. Burmistrz Sadiq Khan podkreślał jak ważne jest funkcjonowanie nocnej komunikacji nie tylko dla londyńskiej gospodarki, ale również pozytywnie wpłynie na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, a szczególnie kobiet, które nocą wracają do swoich domów.

W oficjalnym komunikacie wydanym przez Transport for London mieszkańcy Londynu są ostrzegani przed "poważnymi zakłóceniami" w funkcjonowaniu metra. "Stacje będą otwarte jak zwykle, jednak niektóre linie będą świadczyły swoje usługi w ograniczonym zakresie, a w niektórych przypadkach pociągi nie będą kursować w ogóle" - jak czytamy.

"W tak kluczowym momencie dla odbudowy stolicy jesteśmy bardzo rozczarowani, że RMT tym niepotrzebnym działaniem szkodzi Londynowi" - komentował Nick Dent, dyrektor ds. obsługi klientów London Underground. "Wprowadzając zmiany w harmonogramach motorniczych Tube, zapewniliśmy im większą elastyczność, a także stałą pracę i bezpieczeństwo, co jest mile widziane przez wszystkie inne związki".

Kiedy odbędą się kolejne protesty?

Pracownicy metra zaplanowali już serię strajków, aby wyrazić swój sprzeciw wobec decyzji władz stolicy. Strajki obejmą łącznie sześć nocy w listopadzie i grudniu 2021. Oto pełen harmonogram:

4.30 26 listopada – 4.29 27 listopada (Central, Jubilee, Northern, Piccadilly i Victoria)

20:30 27 listopada – 04:29 28 listopada (Central i Victoria)

20.30 3 grudnia – 4.29 4 grudnia (Central i Victoria)

20.30 4 grudnia – 4.29 5 grudnia (Central i Victoria)

20:30 10 grudnia – 04:29 11 grudnia (Central i Victoria)

20:30 11 grudnia – 04:29 12 grudnia (Central i Victoria)

20:30 17 grudnia – 04:29 18 grudnia (Central i Victoria)

4.30 18 grudnia – 4.29 19 grudnia (Central, Jubilee, Northern, Piccadilly i Victoria)

Jak wygląda obecnie sytuacja w Londynie?

Jak nietrudno się domyśleć londyńscy pasażerowie są mocno wkurzeni zakłóceniami w regularnym funkcjonowaniu metra. Strajk nałożył się na zwiększony ruch przed weekendem i z powodu Black Friday. Londyńczycy narzekają na trudności w dotarciu do centrum Londynu. Zastępcza komunikacja w postaci autobusów funkcjonuje w iście "ślimaczym" tempie, a pojazdy są przepełnione. Rano najgorzej sytuacji wyglądała na Picadilly, źle było na liniach Waterloo i City, które miały za zadanie "odciążyć" zamknięte połączenia, a na Bakerloo było całkiem nieźle.

Jak to wszystko będzie wyglądało w godzinach popołudniowego szczytu? Zakładamy, że lepiej nie będzie.