Trwa ożywienie po pandemii - bezrobocie spada, rośnie liczba ofert pracy. Mamy najnowsze dane ONS

W obliczu znoszenia kolejnych restrykcji w Wielkiej Brytanii rośnie zatrudnienie, a stopa bezrobocia - maleje. Ożywienie jest widoczne, ale sytuacja nie jest tak dobra, jakby mogł być, przez... Brexit.

Jak wygląda obecna sytuacja na rynku pracy w Wielkiej Brytanii? W globalnym ujęciu, patrząc na oficjalne statystyki Office for National Statistics marzec był trzecim miesiącem z rządu ze spadającym bezrobociem, z kolei w kwietniu odnotowano największą liczbą wolnych miejsc pracy od początku pandemii. Nie sposób nie zauważyć, że wraz z łagodzeniem kolejnych restrykcji sytuacja na rynku pracy stopniowo się polepsza. Stopa bezrobocia w UK w pierwszym kwartale 2021 roku (okres styczeń-marzec) sięgnęła 4.8% wśród osób czynnych zawodowo. Jednak jak wynika z badań przeprowadzonych przez agencję Reutera i wywiadów z ekonomistami rynek pracy trzyma się tak dobrze także dzięki hojnym rządowym dotacjom i pomocy covidowej. Bez niej zarówno firmy, jak i pracownicy w znacznie bardziej bolesny sposób odczuliby kryzys wywołany przez koronawirusa...

Sytuacja na rynku pracy w UK jest obecnie lepsza, niż się spodziewano

Według ONS "najnowsze dane sugerują, że rynek pracy był zasadniczo stabilny w ostatnich miesiącach, z pewnymi początkowymi oznakami ożywienia". Wiele wskazuje na to, że nie ucierpi on tak, bardzo jak tego się spodziewaliśmy. Dodajmy, że początkowo Bank of England przewidywał, że poziom bezrobocia sięgnie na 8 procent, a potem zrewidowano te predykcje na 5.5 proc., ale realnie sytuacja wydaje się być nieco lepsza. Niemniej, niektórzy eksperci oczekują, że czeka nas jeszcze pogorszenie w tej kwestii.

Liczba osób zatrudnionych w pierwszych trzech miesiącach 2021 r oku wzrosła o 84 tys., co jest pierwszym takim przypadkiem od czasu początku pandemii. Według prognoz odbicie w tej materii miało być nieco słabsze i sięgnąć tylko 50 tys. W tym samym czasie liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 121 tysięcy.

Wraz z luzowaniem obostrzeń rośnie liczba ofert pracy

Oddzielne dane za kwiecień pokazały dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy. Zatrudnienie w firmach wzrosło od marca o 97 tysięcy, głównie w administracji i sektorach wsparcia oraz w finansach i ubezpieczeniach, ale odnotowano spadek w hotelarstwie.

"Liczba zatrudnionych silnie wzrosła w kwietniu, gdy gospodarka zaczęła się ponownie otwierać, kontynuując poprawę trwającą od listopadowego dołka. W kwietniu, wraz z ponownym otwarciem wielu firm, trwało odbicie w zakresie wolnych miejsc pracy, szczególnie w sektorach takich jak gastronomia i rozrywka. Jednak nadal na listach płac jest trzy czwarte miliona mniej osób w porównaniu do szczytu sprzed pandemii" - komentował Darren Morgan, dyrektor działu statystyk ekonomicznych w ONS, cytowany przez PAP.

Problemem nadal pozostaje liczba wakatów do obsadzenia, które zwykle były zajmowane przez imigrantów z UE

Jak widać sytuacja na rynku pracy się poprawia, ale jak podaje Reuters niektórzy pracodawcy mają trudności z obsadzeniem wakatów, które zwykle były zajmowane przez imigrantów. Niestety, w wyniku Brexitu pojawił się problem z pozyskiwanie rąk do pracy w UK, ale to temat na oddzielny artykuł.