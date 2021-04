Trwa nabór młodych piłkarzy do Wisła Kraków UK London! Przeczytaj EKSKLUZYWNY wywiad z wiceprezesem Piotrem Warszawą i skorzystaj z darmowego treningu

Artykuł sponsorowany

Polska akademia piłkarska w UK prowadzi nabór młodych piłkarzy! Wisła Kraków UK London, największa tego typu futbolowa inicjatywa na Wyspie, szuka młodych talentów. Czy podejmiesz wyzwanie?

Wisła Kraków UK London to sieć akademii piłkarskich dla dzieci i młodzieży działająca według programu Wisły Kraków SA nie tylko w Londynie, ale w całej Wielkiej Brytanii. Jej oddziały funkcjonują między innymi w Croydon, Mitcham, Stretham, Watford, Harrow i Crawley (wkrótce mają zostać też otwarte kolejne placówki) oraz w miastach Liverpool, Teltford, Leicester, Coventry, Chester, Blackpool, Northampton, Stoke, Crewe, a także we Wrexham (Walia) oraz w Shannon (Irlandia). Od 30 marca 2021 roku w Wiśle Kraków UK London trwa nabór dla młodych piłkarzy!

Zapisz swoje dziecko na trening piłkarski, aby pomóc mu rozwijać się fizycznie i psychicznie. Dzięki przygodzie z futbolem będzie zdobywał nowe umiejętności oraz aktywnie odkrywał świat piłki nożnej. Treningi, mecze, turnieje, obozy, festiwale sportowe, wycieczki i wspólne oglądanie meczów ligowych - to wszystko oferuje Wisła Kraków UK London!

Dlaczego warto wybrać akurat ofertę Wisły Kraków UK London?

Klub pracuje wspomagany nowymi technologiami, w tym z systemami Sport BM czy STATSports

Zapewnia, że kadra trenerska posiada najwyższe licencje i kursy FA, posiada odpowiednią wiedzę i kwalifikacje do szkolenia dzieci i młodzieży

Zwraca uwagę nie tylko na rozwój fizyczny swoich zawodników, ale także na zdrowie psychiczne - nie tylko trenuje dobrych piłkarzy, ale również wychowuje dobrych ludzi

Współpracuje z wieloma organizacjami i firmami - w tym z PZPN, polskimi szkołami sobotnimi, władzami Londynu, ambasadami, konsulatami, lokalnymi służbami. Wspiera i promuje lokalnych przedsiębiorców w budowaniu zintegrowanej społeczności.

Stale współprace z Wisłą Kraków S.A., legendarnym polskim klubem, wielokrotnym mistrzem Polski

W jaki sposób skontaktujecie się z londyńską Wisłą UK?

Oficjalną stronę akademii znajdziecie pod adresem WisłakrakówUK.com, a oficjalny profil na Facebooku jest pod TYM ADRESEM. Wystarczy napisać maila pod adres: [email protected] albo zadzwonić pod numer 07472157255 (Piotr).

UWAGA KONKURS! Specjalnie dla czytelników "Polish Express"!

Wisła Kraków UK London we współpracy z "Polish Express" ufundowała miesiąc treningów całkowicie GRATIS dla TRZECH pierwszych osób, które zgłoszą się do jednej z placówek prowadzących treningi. Obowiązuje zasada "kto pierwszy ten lepszy", a wszyscy zgłaszający się powinni powołać się na tę publikację podając hasło "Polish Express".

Specjalnie dla WAS, czytelników "Polish Express", przeprowadziliśmy również wywiad z wiceprezesem Wisły Kraków UK London, Piotrem Warszawa, który opowiada o historii tej inicjatywy, o filozofii, która przyświeca londyńskiej "Białej Gwieździe" i planach na przyszłość. Zapraszamy do lektury!

Mógłby Pan przybliżyć historię powstania Wisły Kraków UK London? Jak to się wszystko zaczęło?

Piotr Warszawa: Projekt wystartował 1 kwietnia 2019 roku i ma na celu trenowanie dzieci w wieku od 4 do 14 lat. Założycielem i pomysłodawcą jest Bartosz Lisowski z Liverpoolu. Wpadł on na pomysł, aby w Wielkiej Brytanii otworzyć piłkarską akademię we współpracy z jednym z najbardziej zasłużonych polskich klubów, z Wisłą Kraków. Po kilku spotkaniach i przedstawieniu pomysłu na działanie akademii na terenie UK zdecydowano, że to bardzo ciekawy projekt i rozpoczęto współpracę w zakresie rozwijania piłkarskich talentów u dzieci i młodzieży w Londonie. Projekt był konsultowany z różnymi lokalnymi organizacjami, jak choćby FA i wszyscy byli do niego bardzo pozytywnie nastawieni.

W ciągu kilku tygodni stworzono lokalizacje w kilku miejscach Wielkiej Brytanii takich, jak Liverpool, Teltford, Leicester, Coventry, Chester, Blackpool, Northampton, Stoke, Crewe, a także we Wrexham (Walia) oraz w Shannon (Irlandia).

W Londynie koordynacją działań akademii zajmuje się wiceprezes Wisła Kraków UK, czyli ja. Aktualnie w Londynie trenujemy w Croydon, Mitcham, Stretham, Watford, Harrow oraz Crawley. Planujemy także otworzyć kolejne miejsca, aby umożliwić każdemu możliwość trenowania w naszej akademii.

Jaka filozofia szkoleniowa przyświeca trenerom Wisły Kraków UK London w pracy z dziećmi i młodzieżą?

Piotr Warszawa: Podstawą naszej filozofii jest dawanie młodym osobom możliwość kontaktu ze sportem. Chcemy, aby młodzi adepci futbolu się rozwijali, stawiamy im kolejne wyzwania, doskonalimy ich technicznie, fizycznie, psychologicznie i społecznie, aby pomóc im rozwinąć miłość do gry na całe życie.

Drugi etap (równie ważny!) to tworzenie profesjonalnych drużyn ligowych, kadr i zgrupowań dla wyróżniających się zawodników. Są oni trenowani zgodnie z planem szkoleniowym ścisłe skonsultowanym z Krakowem i udoskonalonym o wiedzę nabytą przez naszych trenerów podczas szkoleń i staży w Wielkiej Brytanii.

Trzeci, ostatni etap to baza skautingowa, gdyż nawet te dzieci, które odchodzą od nas do innych, lepszych klubów - np. tych z Premier League - są ciągle w kręgu naszych zainteresowań. Ma to na celu przyniesienie Wiśle spore korzyści w perspektywie lat, gdyż klub będzie miał ogromną bazę zawodników polonijnych i nie tylko.

W naszej akademii nie zapominamy oczywiście o trenerach, którym umożliwiamy rozwój poprzez liczne szkolenia w UK, jak również w Wiśle Kraków w Polsce.

Jakie korzyści niosą ze sobą treningi piłkarskie, czy szerzej - treningi sportowe - dla młodych ludzi?

Piotr Warszawa: Uważamy, że ruch i uprawianie sportów zespołowych maja duży wpływ na przyszłość młodych osób. Aktywność pozwala im na utrzymanie formy fizycznej, poznanie własnego ciała i naukę koordynacji własnych ruchów, a także odstresowanie się. Uczymy nawyków zdrowego trybu życia i przyzwyczajamy do ćwiczeń od wczesnych lat

Jakimi sukcesami może poszczycić się akademia?

Piotr Warszawa: Nasze liczne drużyny odnoszą często sukcesy w spotkaniach z angielskimi drużynami.

Bierzemy udział w wielu rozgrywkach ligowych (między innymi w Londynie w wymagającej Junior Premier League), startujemy w licznych turniejach. Nasza praca zostaje często dostrzeżona i dzięki temu nawiązaliśmy współprace ze słynnym klubem Liverpool FC. Zostaliśmy niepisanymi partnerami z nimi na najbliższe lata. Jesteśmy w stałym kontakcie również z innymi topowymi akademiami, aby stworzyć możliwość rozwoju zarówno dla naszych zawodników, jak i trenerów.

Dlaczego akurat wybór piłkarskiej akademii Wisła Kraków UK Londpn jest najlepszą opcją? Jakie są powody dla których warto przyprowadzić akurat tu swoje dziecko na trening?

Piotr Warszawa: Akademię Wisła Kraków UK wyróżnia to, iż staramy się stworzyć jak najlepsza atmosferę, a przy tym nasze profesjonalne podejście umożliwia rozwój czysto piłkarski. Chcemy, aby wszystkie nasze oddziały były oddalone o godzinę drogi od siebie. W sytuacji, gdy nie będzie dzieci w danym mieście lub dzielnicy chętni mogą przyjeżdżać i trenować w najbliższych ośrodkach.

Bardzo dobrze funkcjonuje to w Londynie, gdzie zawodnicy trenują w kilku lokalizacjach. Dużym sukcesem było nasze zgrupowanie kadr Wisła Kraków w UK dla najlepszych zawodników i trenerów ze wszystkich grup wiekowych w marcu zeszłego roku. Panująca pandemia niestety uniemożliwiła odbycie kolejnych spotkań tego typu, jednak planujemy już w najbliższym czasie aż dwa takie zgrupowanie.

Na jakie wartości stawia akademia Wisły Kraków UK London poza szkoleniem piłkarskim? Jakie postawy chcecie kształtować wśród młodych ludzi?

Piotr Warszawa: Uważamy, iż bardzo ważnym aspektem jest nauka współpracy w grupie i nauka szacunku do innych ludzi. Nasi trenerzy uczą nie tylko gry w piłkę nożną, ale starają się wychować naszych podopiecznych na dobrych ludzi.

W jaki sposób wygląda wasza współpraca z "polską" Wisłą Kraków?

Piotr Warszawa: Jest to pełna współpraca. Jesteśmy nadzorowani bezpośrednio przez zarząd Wisły Kraków SA i działamy, jako filia akademii krakowskiej. Mamy oczywiście wspólną bazę danych oraz filozofię, która jest realizowana. Nasi trenerzy i zawodnicy odbywają szkolenia i treningi pod okiem najlepszych trenerów w Polsce.