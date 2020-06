"Truskawkowy Księżyc" - kiedy będzie można go zobaczyć w UK? Zbliża się czerwcowa pełnia!

Już wkrótce będziemy mogli zaobserwować na niebie niezwykłe zjawisko. Pełnia Truskawkowego Księżyca pojawi się w UK już jutro, w piątek 5 czerwca. Czym jest "truskawkowy Księżyc"? Jak go najlepiej oglądać? Skąd wzięła się jego nazwa?

Kiedy wypada "Pełnia Truskawkowego Księżyca"?

5 czerwca wypada "Pełnia Truskawkowego Księżyca". Będzie to niezwykła pełnia, ostatnia tej wiosny. Odległość Księżyca od Ziemi będzie wynosiła wtedy 369 687 km. Z tego powodu czerwcowy "truskawkowy" Księżyc będzie wydawał się większy niż zwykle. Jeśli tylko pogoda pozwoli, czerwcową pełnię w Wielkiej Brytanii (i nie tylko tam!) będzie można oglądać już od późnego piątkowego popołudnia.

Do kiedy można oglądać to zjawisko? Truskawkowy księżyc będzie doskonale widoczny aż do sobotniej nocy (6 czerwca).

Skąd wzięła się nazwa "Pełnia Truskawkowego Księżyca"?

Nazwa "Pełnia Truskawkowego Księżyca" została wymyślona przez Indian z plemienia Algonquin z Ameryki Północnej. Nazwa czerwcowej pełni związana jest z zbiorami truskawek, które wypadają właśnie w tym czasie. Okazuje się, że właśnie te owoce są bardzo popularne wśród rdzennych Amerykanów i w ogóle w USA.

Inne nazwy Pełni Truskawkowego Księżyca to: Pełnia Różanego Księżyca i Gorąca Pełnia.

Jak oglądać "Pełnię Truskawkowego Księżyca"?

O ile niebo nie będzie zachmurzone to całkowicie wystarczą gołe, nieuzbrojone oczy. Truskawkowy Księżyc da się bez problemu podziwiać bez żadnych specjalnych przyrządów. Można jednak użyć zwykłej lornetki albo teleskopu. Polecamy wybrać się za miasto, aby w pięknych okolicznościach przyrody móc spoglądać w niebo.

Czym jest pełnia Księżyca?

Pełnia to faza księżyca, podczas której Księżyc znajduje się w opozycji do Słońca, tzn. kiedy znajduje się on po przeciwnej stronie Ziemi niż Słońce. Dokładniej, pełnia występuje wtedy, gdy długości ekliptyczne Słońca i Księżyca różnią się o 180 stopni.