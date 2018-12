Trudna sytuacja na drogach w UK – Kierowcy muszą się dziś liczyć z utrudnieniami i dużym ruchem

Przeciętnie poruszający się samochodem mieszkaniec Londynu w korkach spędza 73 godziny w korku. To ponad trzy dni! Gorzej jest jedynie w rosyjskiej Moskwie.

Przypadkowy pasażer taksówki, który uratował wczoraj 5-letnią dziewczynkę z tragicznego wypadku na autostradzie M1 z udziałem dwóch ciężarówek i minibusa, mówi o tym, co zobaczył na drodze. Dziewczynka...

Osoby dojeżdżające do pracy trasą M25 czekała dziś rano niemiła niespodzianka – cześć drogi była nieprzejezdna. Jak twierdzą świadkowie, nawierzchnia na wyłączonym z ruchu odcinku „zapadła się” pod wpływem...

Wypadek na M25: stojąca w poprzek autostrady ciężarówka utrudniła dojazd do Londynu

Dziś, we wczesnych godzinach porannych, na autostradzie M25 doszło do dwóch poważnych wypadków, które sparaliżowały ruch na jednej z głównych tras wiodących do Londynu.