Trójka Polaków skazana na DOŻYWOCIE za brutalne morderstwo swojego rodaka

Trzech Polaków zostało skazanych na karę dożywocie w brytyjskim więzieniu za brutalne zamordowanie swojego rodaka. Ostateczny wyrok sądu Leeds Crown Court w tej sprawie poznaliśmy w miniony poniedziałek.

Przypomnijmy, trójka naszych rodaków - 24-letni Adam L., 24-letni Michał Sz. i 28-letni Maciej S. - już wcześniej została uznana winna brutalnego morderstwa 30-letniego Polaka w Wakefield. Do tego tragicznego zdarzenia doszło we wrześniu 2019 roku, a jego początek bierze od długu, który ofiara miała zaciągnąć od jednego ze swoich przyszłych katów. Jak ustalili śledczy w mieszkaniu naszego rodaka w Wakefield miało pojawić się pięć osób - czterej mężczyźni i jedna kobieta, wszyscy pochodzący z Polski - aby wyjaśnić sprawę zaciągniętej należności.

Na słowach jednak nie poprzestano, a ich spotkanie skończyło się tragicznie...

Trzech Polaków spędzie resztę życia w więzieniu za zabicie swojego rodaka

30-letnia ofiara została brutalnie pobita. Jak ustalili śledczy mieliśmy w tym przypadku do czynienia "z brutalnym i długotrwałym atakiem". Nasz rodak został wręcz sponiewierany. Jego życia nie udało się uratować. Nie zdążono go nawet przewieźć do najbliższego szpitala. Zmarł na miejscu.

Ciało ciężko pobitego mężczyzny zostało znalezione na zewnątrz, przy drzwiach prowadzących do ogrodu. Policję i ratowników medycznych wezwali sąsiedzi zaniepokojeni odgłosami wydawanymi przez katowanego mężczyznę. Sprawcy po odebrania życia Polakowi użyli między innymi drewnianych nóg od krzeseł z mieszkania ofiary. Dodajmy, że grupka Polaków uciekając zabrała również telewizor należący do zamordowanego. Jak się później okazało na urządzeniu znajdowały się ślady krwi Polaka...

Ich ofiara zmarła w przerażających okolicznościach

Sąd Bradford Crown Court jeszcze w październiku wydał wyrok skazujący, natomiast teraz Leeds Crown Court zdecydował o wysokości ich kary. Cała trójka została skazana na dożywotnie pobyt za kratkami. Mogą jednak starać się o zwolnienie warunkowe. Adam L. może złożyć wniosek po odbyciu kary w wymiarze 30 lat, a Michał Sz. i Maciej S. – po 27 latach pobytu za kratkami.

