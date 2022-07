Trójka Polaków okradła dom swojego rodaka, bohatera II wojny światowej

Fot: Facebook/Embassy of the Republic of Poland in London

Stuletni weteran II wojny światowej z Polski został okradziony we własnym domu w Londynie. Sprawcami tego przestępstwa była trójka jego rodaków. Polacy ukradli pieniądze, które były odłożone na podróż do ojczyzny.

Podporucznik Jan Stangryciuk, bohater II wojny światowej, który bronił Wielkiej Brytanii służąc jako strzelec pokładowy w Dywizjonie 300 padł ofiarę polskich przestępców. Do rzeczonych zdarzeń doszło w czwartek 30 czerwca 2022 roku. Jak czytamy na łamach portalu "British Poles", do domu w Londynie, w którym weteran mieszka wraz ze swoją żoną Jadwigą, włamało się trzech przestępców. To właśnie kobieta otworzyła drzwi, przez które chciał wejść mężczyzna mówiąc, że chce sprawdzić coś w kuchni. Mężczyzna następnie odepchnął starszą panią, a za nim do mieszkania wdarło się dwóch kolejnych przestępców. Cała trójka natychmiast wzięła się do "przeczesywania" domu Stangryciuków w poszukiwaniu czegoś wartościowego.

"Jasio nie zorientował się, co się dzieje. Pytał mnie co to za inspekcja ma miejsce w domu. Czy zaprosiłam kogoś? Oboje byliśmy zupełnie zdezorientowani. Wszystko trwało może 10 minut. Dopiero po kilku godzinach do nas dotarło, co się stało" - relacjonowało przebieg wydarzeń pani Jadwiga na łamach "British Poles"

Polscy złodzieje okradli swego własnego rodaka

Koniec końców, okazało się, że złodziejom udało się znaleźć pieniądze, które państwo Stangryciukowie odłożyli na wyjazd do Polski.

Oprócz tego, że zawiadomiono policję, o całej sprawie poinformowano również Konsulat RP w Londynie. "Zostałem poinformowanym o tym smutnym wydarzeniu tego samego dnia. Do Państwa Stangryciuk pojechał polski konsul, by udzielić im wsparcia i podtrzymać na duchu. Jest nam niezwykle przykro, że taki incydent wydarzył się tak szanowanemu przez nas wszystkich weteranowi. Ambasada zaoferowała Panu Janowi wszelką pomoc" - komentował konsul generalny Mateusz Stąsiek dla "British Poles".

Dodajmy, że Jan Stangryciuk w kwietniu świętował swoje setne urodziny. To weteran II wojny światowej, który służył, jako strzelec pokładowym w Dywizjonie 300 „Ziemi Mazowieckiej”. Pomimo tego, że w ramach jednego z lotów szkoleniowych brał udział w katastrofie lotniczej i doznał poważnych obrażeń, brał udział w działaniach wojennych w latach 1944-45.

Nasi rodacy włamali się do domu weterana II wojny światowej

Stangryciuk, czy też “Black”, jak jest również znany, pozostaje jednym z nielicznych wciąż żyjących polskich lotników, którzy bronili brytyjskiego nieba przed niemieckimi najeźdźcami. Aktywnie uczestniczył w życiu Polonii na Wyspie. Dodajmy, że jest on jedynym Polakiem, który wziął udział w paradzie zwycięstwa w Londynie 8 czerwca 1946 roku.

