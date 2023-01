Trendy na 2023, które zrewolucjonizują branżę gier

artykuł dostarczony przez klienta

Gry wideo to stale rozwijająca się branża. Każdego roku deweloperzy prześcigają się w kwestii wykorzystania nowych technologii i pomysłów, aby dać graczom najlepsze możliwe doświadczenia w grach, i to nie tylko. Sprawdź jakie trendy będą dominować w 2023 w branży gier wideo.

Trendy technologiczne, takie jak technologie immersyjne (AR, VR, MR) zachęciły ludzi do skłaniania się w stronę gier mobilnych. Z drugiej strony, wzrost streamingu gier wideo jest głównym powodem dramatycznego boomu rozwoju gier 3D takich jak Book of Fallen demo.

Z utrzymaniem wszystkich chwały istniejących trendów gier, niektóre nowe trendy 3D gry wideo są tuż za rogiem. Więc, niech pile up wszystkie obecne i potencjalne trendy 3D gry wideo, które będą skradać serca graczy na całym świecie w 2023 roku.

AR i VR w grach

Jeśli chodzi o oferowanie wciągających doświadczeń w grach wideo, gry AR (rozszerzonej rzeczywistości) i VR (wirtualnej rzeczywistości) nie mają prawie żadnej alternatywy. Pojawienie się Pokemon Go dało początek popularności gier AR z dnia na dzień.

Integracja rozwiązań AR i wirtualnej rzeczywistości w urządzeniach mobilnych i noszonych oraz ludzkie pragnienie wciągających doświadczeń w grach napędzają ten wzrost. Według ekspertów Economist, cena zestawu słuchawkowego VR spadnie w najbliższych latach.

Urządzenia VR do gier, takie jak zestawy słuchawkowe VR, kontrolery ręczne, itp., pozwalają graczom uzyskać interaktywne doświadczenie w grach.

W przeciwieństwie do bycia w pełni zanurzonym w grze VR, AR nakłada cyfrowe obiekty i dźwięki na rzeczywiste środowisko gracza. To właśnie czyni ten format jeszcze bardziej wciągającym i dostępnym. Wzrost dostępności smartfonów pomógł twórcom gier wykorzystać AR jako medium do opowiadania historii.

Konkurencyjne wieloosobowe gry mobilne

Poprzedni rok był świadkiem przekształcenia się konkurencyjnych wieloosobowych gier mobilnych w szaleństwo. Wraz z eSportem, który stał się globalnym fenomenem i gwałtowną popularnością gier takich jak PUBG Mobile, wieloosobowe gry mobilne udowodniły, że są głównym trendem w grach w 2022 roku i będą nadal dominować w 2023 roku.

Dodatkowo, formaty multiplayer utrzymują graczy zaangażowanych poprzez interakcje społeczne i poczucie rywalizacji pomiędzy graczami. Coraz więcej graczy z entuzjazmem dokonuje zakupów w aplikacji i płaci tylko po to, aby pozostać w grze.

W 2023 roku entuzjazm graczy dla wieloosobowych gier wideo nie ma oznak spowolnienia.

Nowe platformy dla gier PC

Kiedy nowe formaty gier pojawiają się raz za razem, wiele osób myśli, że dni gier na PC dobiegły końca. Jednak ta myśl jest całkowicie błędna. Gry PC zaliczą swoje dni chwały w 2023 roku.

Rynek gier PC na całym świecie jest szacowany na 31.52 miliardów dolarów do 2028 roku. (Globe News Wire)

Przez lata to Steam był najpopularniejszą platformą dla gier PC, ale konkurencja ze strony nowych projektów stwarza dla Steam twardą konkurencję. Dzięki ogromnej kolekcji najnowszych i klasycznych tytułów, sieć cyfrowej dystrybucji staje się coraz bardziej popularna wśród graczy.

Warto zwrócić uwagę na takie platformy jak Origin, UPlay czy Epic Games Store, ludzi stojących za sukcesem Fortnite. Kolejnym trendem, na który warto zwrócić uwagę, jest platforma Roblox, która doprowadziła do ogromnego wzrostu liczby gier niezależnych. Sprawdź Vulkan Bet logowanie, aby być na bieżąco jeśli chodzi o trendy w gamingu na 2023 rok.

