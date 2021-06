Travellersi rozbili obóz przed pałacem Windsor z widokiem na prywatne kwatery Jej Królewskiej Mości

Grupa irlandzkich Travellersów rozbiła swoje obozowisko tuż przed bramami zamku Windsor, gdzie obecnie przebywa królowa Elżbieta II. Auta i kampery zablokowały aleję Long Walk.

Duża grupa irlandzkich Travellersów w nocy z 31 maja na 1 czerwca rozbiła swój obóz na Long Walk, wysadzanej drzewami alei w Windsor Great Park, biegnącej przez 4,5 mili na południe od królewskiego zamku Windsor. Jak podaje "The Daily Mail" liczna grupa samochodów oraz około 30 przyczep kempingowych zostało zaparkowanych w miejscu z widokiem na prywatne kwatery Jej Królewskiej Mości. Dodajmy, że Windsor Castle jest nie tylko jedną z głównych oficjalnych rezydencji brytyjskich monarchów, w której obecna królowa przyjmuje oficjalnych i prywatnych gości, ale również uchodzi za ulubioną siedzibę Elżbiety II. Co więcej, najdłużej panujący monarcha Wielkiej Brytanii w chwili "wizyty" Travellersów właśnie tam przebywał!

Travellersi rozbili obóz przed oknami zamku Windsor

Jeszcze zeszłej nocy podjęto działania mające na celu "usunięcie" obozowiska z alei Long Walk. Lokalni urzędnicy, policjanci Met Police oraz pracownicy Windsor Park prowadzili rozmowy z Travellersami. Zanim jednak efekty jakichkolwiek oficjalnych działań weszły w życie, koczowniczy zdążyli się stamtąd wynieść. Problem, jak widać, zdołał się sam rozwiązać...

Samochody dostawcze, kampery i inne pojazdy zostały zaparkowane w pobliżu znaków, które informują o zakazie dotyczącym prowadzenia jakichkolwiek pojazdów, nawet nie samochodów, ale rowerów czy rolek! Dodajmy, że Long Walk to popularna atrakcja turystyczna. Trasa, która łączy zamek Windsor ze Snow Hill w Windsor Great Park jest powszechnie dostępna dla każdego, od zmierzchu do świtu. Jest również nadal używana przez królewskie powozy co roku w ramach trasy z zamku Windsor do wyścigów Ascot.

W tym samym czasie w królewskiej rezydencji przebywała Elżbieta II

Czy w czasie całego tego zamieszania królowa przebywała w Windsorze? Wszystko na to wskazuje! Jak czytamy na łamach "The Daily Mail" nad rezydencją powiewała flaga wskazująca na obecność Elżbiety II na zamku.

Kim w ogóle są Travellersi? "Irish Travellers" znani również, jako "Pavee" to koczownicza grupa etniczna pochodzenia irlandzkiego. Posiada ona własną kulturę, odrębne obyczaje, a także posługuje się swoim własnym językiem - shelta (potocznie zwanym cant albo gamon). Żyją głównie na terenie Irlandii, ale także w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Warto zaznaczyć, że Travellersi nie mają nic wspólnego z Romami, którzy w przeciwieństwie do nich mają zupełnie inne pochodzenie etniczne.