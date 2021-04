Transport zwłok z Anglii do Polski

Tekst powstał we współpracy z firmą Jacek Nowakowski Usługi Pogrzebowe

Co trzeba zrobić w sytuacji, w której bliska nam osoba umiera w Anglii, a chcemy przewieźć jej ciało do Polski? Do kogo się zwrócić? Jakich formalności trzeba dopełnić? O czym nie można zapomnieć?

Wielu Polaków na Wyspie po śmierci swoich bliskich, członków swojej rodziny podejmuje decyzję o tym, aby przewieźć ich ciała do ojczyzny. Jakie procedury związane są z przewiezieniem zwłok z Wielkiej Brytanii do Polski? Prawnie te kwestie są regulowane przez art. 14 ustawy z 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz przez ustawę z dnia 25 czerwca 2015 roku o prawie konsularnym. Aby móc przewieźć ciało z Wielkiej Brytanii do Polski potrzebne jest zezwolenie przedstawicieli obu tych krajów.

W Wielkiej Brytanii po śmierci danej osoby potrzebne jest uzyskanie certyfikatu od lekarza GP albo ze szpitala, dzięki któremu możliwe będzie zarejestrowanie zgonu, które musi nastąpić po 5 dniach (8 dniach, w przypadku Szkocji). Można w tym celu wykorzystać również procedurą "Tell Us Once". W przypadku gdy chcemy przewieźć zwłoki do Polski musimy uzyskać odpowiednią w tej kwestii zgodę. Wniosek w tej sprawie musi zostać wniesiony na co najmniej 4 dni przed planowanym terminem wywiezienia zwłok. Skierować go należy do właściwego koronera. Listę koronerów w Anglii i Walii znajdziecie pod tym adresem https://www.coronersociety.org.uk/.

UWAGA! Samo wydanie zgody na transport w niektórych przypadkach może okazać się niewystarczające. Konieczne będzie jeszcze uzyskanie zaświadczenia sanitarno-epidemiologiczne oraz w przypadkach prokuratorskich - zgoda sądu lub oficera prowadzącego postępowanie. Dokumenty te należy przedstawić w Ambasadzie przy ubieganiu się o zgodę na transport i pochówek w Polsce.

Zaświadczenie na sprowadzenie zwłok lub prochów (szczątków) do kraju uzyskasz we właściwym terytorialnie urzędzie konsularnym RP. Można się z nim skontaktować osobiście lub listownie. W obecnej sytuacji warto najpierw napisać e-mail w tej sprawie, aby ustalić w jaki sposób najlepiej i najszybciej można załatwić w tej kwestii formalności. Maila należy napisać pod odpowiedni adres:

Warto jednak w tym miejscu dodać, że ZANIM nastąpi kontakt z służbami konsularnymi warto zwrócić się najpierw do starosty lub prezydenta miasta w Polsce, w którym zmarły miałby zostać pochowany. Zwykle w przeciągu trzech dni można otrzymać ten dokument. Nie ponosimy z tego tytuły żadnych opłat. Ten dokument będzie potrzebny przy zgłaszaniu sprawy w konsulacie lub ambasadzie. Jakie dokumenty są wymagane? Podajemy wykaz za oficjalną stroną rządową:

Co jest potrzebne?

zezwolenie na pochówek wydane przez starostę lub prezydenta miasta – z wnioskiem o wydanie takiego pozwolenia może zwrócić się do starosty lub prezydenta miasta rodzina zmarłego lub upoważniony do tego zakład pogrzebowy,

odpisu aktu zgonu lub innego dokumentu stwierdzającego zgon.

Inne dokumenty wymagane w państwie przyjmującym:

W przypadku transportu zwłok:

zaświadczenie medyczne (Free From Infection), że zgon nie miał związku z chorobą zakaźną, w przypadku kiedy przyczyna zgonu nie jest wskazana na akcie zgonu

zaświadczenie zakładu pogrzebowego zajmującego się transportem, że zwłoki zostały włożone do metalowej trumny, zawierającej na dnie warstwę substancji chłonnej o grubości co najmniej 5 cm, a trumna metalowa została dokładnie zalutowana i włożona do drewnianej skrzyni w taki sposób, aby nie mogła się w niej poruszać

W przypadku transportu prochów:

zaświadczenie o kremacji zwłok

zaświadczenie zakładu pogrzebowego, że prochy zostały umieszczone w szczelnym, odpornym na uszkodzenia pojemniku i znajdują się w nim jedynie prochy wskazanej osoby.

Dodajmy, że koszt postępowania w tej sprawie wynosi 45 funtów zgodnie z Tabelą Opłat Konsularnych. "Konsul wyda zaświadczenie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku" - czytamy na oficjalnej stronie polskiego rządu.

Warto również zaznaczyć, że w niektórych przypadkach polskie władze mogą wydać decyzję odmowną. Co wtedy można zrobić? "W przypadku odmowy wykonania czynności, konsul wyda postanowienie, na które możesz wnieść w terminie 7 dni zażalenie do Ministra Spraw Zagranicznych. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem konsula, który wydał postanowienie".

Kwestia przewiezienia ciała jest skomplikowana. Radzimy, aby w tej kwestii na wynajęty przez nas zakład pogrzebowy. Warto pamiętać, że sam transport zwykle jest jedynie częścią kompleksowej usługi pogrzebowej. Specjaliści w tej sprawie doskonale znają się na przepisach międzynarodowych regulujących te kwestie.