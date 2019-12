Transpłciowy mężczyzna urodził dziecko - dawcą nasienia była transpłciowa kobieta

Fot. YouTube/@LightningNews

Transpłciowy mężczyzna z Wielkiej Brytanii urodził dziecko. „Teraz czuję się kompletny” - wyznał na łamach „Sunday Mirror”.

39-letni Reuben S., który przeszedł transformację płciową w wieku 27 lat, przez cały okres 12 lat przyjmuje leki hormonalnie, dzięki którym jego głos stał się niższy, a twarz przybrała bardziej męskie kształty i pojawił się na niej zarost. Jednak w pewnym momencie zaczął zastanawiać się nad posiadaniem dziecka.

W wywiadzie udzielony gazecie „Sunday Mirror” Reuben wyznał: „To nie tak, że desperacko pragnąłem porodu czy ciąży, ale chciałem mieć dziecko i miałem taką możliwość”.

Aby dowiedzieć się, jakie są możliwości reprodukcyjne w jego sytuacji, mężczyzna odwiedził swojego lekarza, który powiedział Reubenowi, że jest on w stanie zajść w ciążę, ponieważ wciąż ma w sobie sprawne żeńskie wewnętrzne narządy rozrodcze (macicę oraz jajniki). Po tej informacji Reuben podjął decyzję o próbie zajścia w ciążę i w związku z tym odstawił leki hormonalne, a następnie rozpoczął terapię leczenia niepłodności.

Po kilku latach mężczyzna poznał Jay, swojego obecnego 28-letniego partnera, który nie identyfikuje się ani z płcią męską, ani żeńską. Para zaczęła się spotykać i na szczęście dla Reubena, Jay okazał się otwarty w kwestii posiadania dzieci.

Po intensywnej terapii, Reuben odzyskał możliwość zajścia w ciążę, jednak potrzebny był do tego dawca nasienia. Para zdecydowała, że odezwie się w tej kwestii do swojej znajomej, która jest transpłciową kobietą. Znajoma zgodziła się być dawcą nasienia, ale sprawa zapłodnienia nie poszła tak gładko, jak wcześniejsze leczenie - potrzebne były aż trzy podejścia, by Reuben zaszedł w ciążę.

„Trzeba było sześciu lat, aby dotrzeć tak daleko, ale teraz mamy dziecko w ramionach, a to był cel końcowy. W końcu czuję się kompletny” - mówił Reuben na łamach „Sunday Mirror”.

