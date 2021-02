„Traktuje nas jak dzieci” - najemcy zszokowani listą ośmiu zasad narzuconych w domu przez LANDLORDA

Co usłyszeli najemcy u pewnego landlorda?

Fot. Getty

Pewien landlord przedstawił najemcom listę „ośmiu prostych zasad”, jakie mają obowiązywać w jego domu. Oburzeni mieszkańcy opublikowali listę zasad w mediach i poskarżyli się, że zostali potraktowani jak dzieci.

Najemcy, którzy dla swojego dobra musieli pozostać anonimowi, poskarżyli się w serwisie internetowym Reddit, w jaki sposób zostali potraktowani przez swojego landlorda. Choć każdy z nich ma min. 25 lat, to, jak stwierdzili, otrzymali listę zasad, która równie dobrze mogłaby być adresowana do dzieci. A oto, co znalazło się na liście:

1. Na górze nie wolno nosić butów outdoorowych, tylko buty przeznaczone do użytku domowego.

2. Wyłączamy wszystkie nieużywane światła. Gdy na przykład gotujemy na dole, a światła w sypialni są włączone.

3. Wszystkie szklane butelki, słoiki itp. należy umieszczać na zewnątrz, w małym zielonym pojemniku.

4. Zawsze zostawiamy kuchnię tak czystą, jak ją zastajemy. Po użyciu należy ją dokładnie wyczyścić.

5. Elementów sterujących ogrzewaniem dotykamy tylko wtedy, gdy temperatura spada do 18 st. C lub poniżej. Naciskamy przycisk ogrzewania RAZ, aby doładować na godzinę.

6. Nie zostawiamy bez opieki żadnych otwartych płomieni. Na przykład świec.

7. Nie stawiamy na powierzchniach kuchennych ŻADNYCH GORĄCYCH garnków lub patelni. W tym celu należy użyć metalowego stojaka.

8. Zamykamy bramę po wejściu i wyjściu z domu.