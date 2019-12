„Traktowani jak zwierzęta” - Zobacz szokujący materiał BBC o polskich niewolnikach w UK!

Fot. Facebook

Reporterzy BBC przygotowali wstrząsający materiał o współczesnym niewolnictwie w UK. Do niewolniczej pracy werbowani byli bezbronni Polacy, a gang, który się tego dopuszczał, pochodził z centralnej Polski.

- Niech się świat dowie, że żyjemy w XXI wieku, a mimo to jest takie coś, że ludzie są dalej niewolnikami. Dalej są traktowani jak zwierzęta. Jak coś na czym można zarobić i zbić majątek – mówi na nagraniu Mieczysław, którego do UK zwerbowali członkowie prężnie działającego na Wyspach gangu. Gang oszukał Polaka obiecując mu pracę i lepsze życie w UK. Ale zamiast „raju na ziemi” Mieczysław zaznał na Wyspach wraz z innymi bezbronnymi Polakami tylko nędzy i strachu. - Powiem szczerze, że to nie były warunki. Dla mnie to był totalny chlew, za przeproszeniem – dodaje inny Polak, również zwabiony przez gang do pracy w UK.

Jak ustalili reporterzy BBC, gang zajmujący się sprowadzaniem Polaków do UK i bezwzględnym wykorzystywaniem ich trudnej sytuacji życiowej, składa się z Romów pochodzących z centralnej Polski. Policja przypuszcza, że gang zmusił do przymusowej pracy nawet 300 osób. Marek Ch. miał przywieźć bezbronnych Polaków do UK, Justyna P. miała być ich pierwszym kontaktem na Wyspach, Marek B. miał im zorganizować mieszkanie, Justyna CH. miała Polakom zorganizować pracę., a Natalia Ż. miała zniewolonym mężczyznom zabierać część wypłaty. - To absolutnie rodzinny biznes – powiedziała z pełnym przekonaniem dziennikarka BBC.

Policja uważa, że na pracy ok. 400 zniewolonych Polaków gang zarobił nawet 2 miliony funtów. Bezbronni ludzie zmuszani byli do długich dni pracy m.in. przy recyklingu śmieci, na farmach i w fabrykach patroszenia indyków, za co dostawali zaledwie 20 funtów tygodniowo. Aby dokładnie zbadać sprawę brytyjscy funkcjonariusze pojechali nawet do Polski, gdzie odkryli drogie samochody i nieruchomości postawione za pieniądze z nieudokumentowanych źródeł.

