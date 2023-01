Tragiczny wypadek w Leeds - 4-letnia Polka i jej matka przejechane przez pirata drogowego

Ogromna tragedia na Wyspach z udziałem naszych rodaczek. 4-letnia dziewczynka z Polski wraz ze swoją mamą zginęły w wypadku samochodowym. Polki zostały dosłownie rozjechane przez pędzącego z ogromną prędkością kierowcę Audi TT RS. Kobieta i dziecko zginęły na miejscu.

Do rzeczonego wypadku doszło w miniony poniedziałek, 16 stycznia 2023 roku, około godziny 8:30. Miał on miejsce w mieście Leeds, zlokalizowanym w północnej Anglii, w hrabstwie West Yorkshire, u podnóża Gór Pennińskich, nad rzeką Aire, a konkretnie na ulicy Scott Hall Road (rejon Sheepscar).

Według wstępnych ustaleń policji mieliśmy do czynienia z nielegalnymi wyścigami na ulicach Leeds. W oficjalnym komunikacie w tej sprawie wystosowanym przez West Yorkshire Police czytamy, iż (przynajmniej) dwóch kierowców — jeden z nich siedział za kierownicą wspomnianego wyżej Audi TT w wersji RS w kolorze białym, a drugi prowadził szare BMW 135i wpadli na pomysł ścigania się po ulicach miasta. Niestety, ich „zawody", skończyły się tragicznie. Prowadzący Audi w pewnym momencie miał stracić panowanie nad samochodem, zjechać z drogi i dosłownie wjechać na nasze rodaczki. Według doniesień polskich mediów miały one zmierzać do przedszkola. W zderzeniu z rozpędzonym samochodem 4-latka i jej matka nie miały żadnych szans na przeżycie. Obie zginęły na miejscu.

Co stało się z osobą, która pozbawiła ich życia? Kierowca, wytracając powoli prędkości, uderzył w ścianę salonu samochodowego Vertu Jaguar Leeds. Z poważnymi, ale nie zagrażającymi życiu obrażeniami ciała sprawca tego wypadku, którego można określić mianem pirata drogowego, trafił do szpitala.

Lokalne służby w tej sprawie zatrzymały już trzy osoby. a wśród nich znalazła się 65-letnia kobieta. Ma zostać ona oskarżona o pomaganie sprawcy, ale póki co została zwolniona z aresztu po wpłaceniu kaucji. Z kolei dwaj pozostali mężczyźni, 26-letni i 34-letni, staną przed sądem z zarzutami dotyczącymi spowodowania śmiertelnego wypadku oraz niebezpiecznej jazdy. Obaj pozostają obecnie w areszcie.

Warto również dodać, iż funkcjonariusze West Yorkshire Police apelują o pomoc do wszystkich osób, które mogą mieć jakąś wiedzę w związku z tymi wydarzeniami. Zachęcamy takie osoby do kontaktu z policją. Wystarczy zadzwonić pod numer 101 lub użyć 101 Live Chat powołując się na sprawę 260 z 16/01.

Na miejscu tych tragicznych zdarzeń można znaleźć kwiaty i pluszowe misie. Z kolei w internecie zorganizowano zbiórkę społecznościową na pokrycie kosztów pogrzebu.

"Z przykrością informujemy rodzinę, znajomych oraz współpracowników z dniem 16.01.2023 doszło do tragicznego wypadku w którym życie straciły Justynka wraz z malutką córką Lenką w drodze do przedszkola. Ich śmierć przyszła nagle i niespodziewanie, Rodzina pogrążona w smutku nie jest na to gotowa, wobec czego potrzebna jest pomoc również materialna aby zorganizować transport z Leeds do Polski oraz pochówek tych dwóch Aniołków aby godnie odprawić te dwie piękne duszyczki tam gdzie zaznają wiecznego pokoju. [*]" - pisze organizator zbiórki (zachowaliśmy pisownię oryginału).

