Tragiczny wypadek niedaleko Heathrow. Są ofiary śmiertelne

fot. National Highways

Na autostradzie M3 niedaleko Heathrow doszło do poważnego wypadku samochodowego. Dwie osoby poniosły śmierć na miejscu – podało Surrey Police.

Niedaleko lotniska Heathrow w nocy z wtorku na środę doszło do poważnego wypadku na autostradzie M3. 69-letni kierowca i 67-letnia pasażerka zginęli na miejscu – poinformowała policja.

Wypadek miał miejsce około godziny 00:45 w pobliżu Heathrow. Na jezdni wylądował helikopter ratunkowy powodując poważne zakłócenia w ruchu w obu kierunkach. Kolizja doprowadziła do zamknięcia autostrady M3 od zachodu między zjazdem 3. i 2. do M25.

Rzecznik Surrey Police powiedział:

- Apelujemy do świadków wypadku na M3 dziś rano (20 lipca), po tym jak samochód zderzył się z barierą na środkowym pasie dzielącym około godziny 00:45. Niestety kierowca, 69-letni mężczyzna i pasażerka, 67-letnia kobieta ponieśli śmierć na miejscu wypadku. Ich krewni zostali poinformowani i mają wsparcie ze strony wyspecjalizowanych oficerów. Kolizja miała miejsce miedzy zjazdem 2. a 3. (w kierunku zachodnim), a jezdnia pozostanie zamknięta przez co najmniej kilka godzin. Jezdnia w kierunku wschodnim ma teraz ponownie otwarte dwa pasy. Jeśli coś widziałeś/-aś lub masz nagranie kolizji zrobione z kamery samochodowej, skontaktuj się z nami podając numer PR/45220077435 przez bezpośrednią wiadomość lub dzwoniąc pod numer 101.

Two dead in M3 crash and motorway closed in one direction at M25 junction https://t.co/AGFFjKqvht