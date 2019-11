Tragiczny wypadek na A1077 - w kolizji drogowej zginęło trzech Polaków mieszkających w Hull

W minioną niedzielę doszło do wypadku w pobliżu niewielkiej wioski South Ferriby pw północnej części hrabstwa Lincolnshire - według brytyjskich mediów wśród pięciu poszkodowanych osób jest trzech Polaków, którzy zginęli na miejscu.

Tragiczny w skutkach wypadek miał miejsce w dniu 17 listopada, na trasie A1077, około godziny 11, w pobliżu zjazdu kierującego do Barton. Jak czytamy na łamach lokalnego serwisu "Grimsby Live" w kolizji brały udział dwa samochody - czarna Toyota i biały Peugeot. Trzech mężczyzn podróżujących tym pierwszym pojazdem poniosło śmierć na miejscu. Kobieta i mężczyzna jadący autem francuskiej marki pozostają w szpitalu. Ich stan określany jest jako ciężki.

Przedstawiciele Humberside Police prowadzący postępowanie w tej sprawie nie podali żadnych szczegółów dotyczących okoliczności tego zdarzenia. Z relacji brytyjskich mediów wiemy, że mężczyźni jadący w czarnej Toyocie mieli od 40 do 50 lat. Według "Grimsby Live" byli Polakami mieszkający w Hull, którzy jechali do Scunthorpe, co wynika z ich wstępnej identyfikacji. W chwili obecnej lokalne służby próbują dotrzeć do krewnych ofiar wypadku.

Policja w Humberside zwróciła się z apelem do osób, które były świadkami tego wydarzenia. - To była bardzo poważna kolizja, która niestety zakończyła się śmiercią trzech mężczyzn, a kobieta i inny mężczyzna znajdują się w poważnym stanie - komentował sierżant Rob Mazingham z jednostki zajmującej się poważny kolizjami, zaznaczając, że oficerowie z Humberside "ciężko pracują" w tej sprawie.

Wszystkie osoby mające jakiekolwiek informacje w tej sprawie proszone są o kontakt z policją. Dzwoniąc pod numer alarmowy 101 należy powołać się na sprawę o numerze 220, z dnia 17/11/19.