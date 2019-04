Tragiczny wypadek autokaru w Portugalii: Zginęło przynajmniej 29 osób, a 27 zostało rannych

Fot. Twitter

Co najmniej 29 osób zginęło, a 27 osób zostało rannych we wczorajszym wypadku na Maderze. Autokar wypadł z drogi po tym, jak doszło w nim do awarii układu hamulcowego.

Z informacji przekazanych Polskiej Agencji Prasowej przez rzecznika prasowego obrony cywilnej na Maderze Maria Carmo, w wypadku nie zostali poszkodowani żadni Polacy. Autokarem podróżowało 55 turystów, którzy chwilę wcześniej zostali odebrani z lokalnego hotelu. Autokar wypadł z drogi ok. godz. 18.30 czasu lokalnego na terenie gminy Santa Cruz i przekoziołkował kilka metrów w dół zbocza. Na miejscu zginęło co najmniej 29 osób, a przynajmniej 27 osób zostało rannych. Według telewizji RTP wszystkie ofiary wypadku to Niemcy, ale na pokładzie autokaru znajdowali się też prawdopodobnie przedstawiciele innych narodowości.

Nie mam słów na opisanie tego, co się stało - powiedział Filipe Sousa, burmistrz miasta Santa Cruz. Z kolei wicepremier regionalnego rządu Madery Pedro Calado poinformował, że autokar został wyprodukowany w 2014 r. i według posiadanych przez niego informacji „był w dobrym stanie technicznym". Duże doświadczenie w prowadzeniu pojazdów na Maderze miał też mieć kierowca autokaru, który wraz z portugalskim przewodnikiem grupy przeżyli wypadek.

Madera, położona ok. 1000 km od wybrzeża Portugalii i ok. 700 km od wybrzeża Afryki, jest popularnym celem wycieczek turystycznych. Wyspa, zwana zwyczajowo ogrodem dryfującym po Atlantyku, została także w ostatnich latach zauważona przez Polaków, którzy coraz liczniej udają się na Maderę, by podziwiać jej bogatą roślinność podzwrotnikową, w tym unikatowe, wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO lasy wawrzynowe.

