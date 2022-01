Tragiczny bilans huraganu Malik: Nie żyje kobieta, a 62 000 domów ucierpiało z powodu braku prądu. Przed nami kolejny huragan

Fot. Getty

Sobotni huragan Malik przyniósł poważne zniszczenia. 62 tys. domów było odciętych od prądu. Na skutek niebezpiecznych warunków pogodowych zginęła kobieta. Met Office ostrzega, że nad Wyspy nadciąga już kolejny huragan, który nazwano Corrie.

Met Office wydało bursztynowy alert na sobotę, obowiązujący do godziny 15:00, dotyczący bardzo silnego wiatru, którego źródłem był huragan Malik. Niestety, skutki huraganu są tragiczne, a przed nami kolejne wichury.

Najbardziej poszkodowani są mieszkańcy północnych części Zjednoczonego Królestwa. Szkocka policja poinformowała o jednej ofierze śmiertelnej huraganu Malik. Jest to 60-letnia kobieta, którą zabiło wyrwane przez wiatr drzewo. Do tego tragicznego zdarzenia doszło w Aberdeen.

Choć prognozy Met Office mówiły, że wiatr może sięgać prędkości 80 mph, w niektórych miejscach w Szkocji odnotowano porywy o prędkości przekraczającej 100 mil na godzinę. Rekord zarejestrowano na szczycie Cairngorm, gdzie wiatr wiał z prędkością 147 mph.

Na skutek wichury pojawiły się poważne utrudnienia w podróżowaniu zarówno samochodami, jak i komunikacją publiczną. Firma Northern Powergrid poinformowała, że od samego rana ponad 62 000 jej klientów ucierpiało z powodu przerw w dostawie prądu, z czego 36 000 domostw popołudniu wciąż nie miało elektryczności. Problemy dotknęły głównie mieszkańców Northumberland i Durham.

Pomimo iż huragan Malik jest już za nami, aż do poniedziałku obowiązują żółte alerty Met Office, ostrzegające przed silnym wiatrem. Meteorolodzy spodziewają się też, że w niedzielę uderzy w UK kolejny huragan, któremu nadano imię Corrie. Ma on przynieść bardzo silny wiatr, który może sięgać 80 mph w głębi lądu, a na wybrzeżach 90 mph. Najbardziej narażona na wichury pozostaje Szkocja. W związku z niepokojącymi prognozami możliwe są nowe alerty pogodowe.

Although storm #Malik will take its strong #winds away eastwards from the UK later today, another deep low pressure system just named #StormCorrie by the #MetOffice will bring further very unsettled weather, especially to Scotland later Sunday into Monday. Updates to follow pic.twitter.com/LprHK165Wf