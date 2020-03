Tragiczna śmierć Polaka w Milton Keynes - nasz rodak zmarł zanim udało się go przewieźć do szpitala

Nie żyje 49-letni Polak mieszkający w Miltion Keynes. Według oficjalnych ustaleń padł ofiarę morderstwa - przyczyną śmierci były rany zadane nożem. Trwa policyjne śledztwo w tej sprawie.

Jak czytamy na łamach lokalnego portalu "MK Citizen" tydzień temu, 29 lutego, doszło do tragicznego w skutkach wydarzenia. Na osiedlu domków jednorodzinnych zlokalizowanych w mieście Milton Keynes położonym w hrabstwie Buckinghamshire, w regionie South East England, 75 km od Londynu, doszło do ataku na naszego rodaka. 49-letni Paweł S. został znaleziony przez służby ratunkowe z poważnymi ranami.

Znajdujący się na miejscu lekarze podjęli decyzję o tym, aby przewieźć ofiarę do szpitala tak szybko, jak to było tylko możliwe. Po Polaka przyleciał helikopter lotniczego pogotowania, ale już nie zdążono przetransportować go do maszyny. Mężczyzna zmarł, zanim helikopter wzbił się z powrotem w powietrze.

"Paweł był ukochanym synem, mężem, ojcem, bratem i przyjacielem wielu osób. Niech jego dusza spoczywa w niebie. On na zawsze pozostanie w naszych sercach. Wszyscy cię kochamy i mamy nadzieję, że teraz jesteś w pokoju" - przytacza treść ostatniego pożegnania zmarłego Polaka portal "MK Citizen". Do tamtych słów w języku angielskim dołączono jeszcze jedno sformułowanie po polsku - "Spoczywaj w pokoju wiecznym".

Jak zginął nasz rodak? Po dokładnej analizie przeprowadzonej przez medyków z zakładu medycyny sądowej ustalono, że przyczyną śmierci były rany zadane za pośrednictwem noża. W sprawie morderstwa Pawła S. zatrzymano na miejscu dwie osoby - 49-letnią kobietę z Milton Keynes i 24-letniego mężczyznę z Nuneaton. Po krótkim pobycie w areszcie i przesłuchaniu obie osoby zostały wypuszczone na wolność.

Przedstawiciele Thames Valey Police bardzo oszczędnie informują opinię publiczną o postępie prac w tej sprawie - dość powiedzieć, że dopiero w tydzień później dowiedzieliśmy się, że ofiara miała polskie pochodzenie. W opublikowanej na oficjalnej stronie notce dla mediów znajdujemy tylko słowa ostatniego pożegnania od rodziny ofiary i lakoniczne informacje w związku z tą sprawą.