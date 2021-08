Tragedia w sklepie w Essex: Pięcioletni chłopiec zmarł po tym, jak spadło na niego lustro

Co doprowadziło do tragedii?

Fot. Getty

Do niebywałej tragedii doszło w jednym ze sklepów Fenwick w Colchester. Na pięcioletniego chłopca spadło lustro, raniąc go poważnie w głowę.

Incydent miał miejsce w jednym ze sklepów sieci Fenwick, zlokalizowanym przy głównej ulicy handlowej miasta Colchester. W zeszły wtorek, około godziny 11:30 rano, na pięcioletniego chłopca, z niewiadomych jeszcze przyczyn, spadło lustro. Chłopiec doznał bardzo poważnych obrażeń głowy i pomimo szybko udzielonej pomocy zmarł. Dziecko nie zginęło na miejscu – w stanie krytycznym zostało przewiezione do pobliskiego szpitala. Niestety jednak, mimo wysiłku lekarzy, chłopcu nie udało się pomóc.

Śmierć dziecka w Colchester – szok i niedowierzanie

Od tygodnia zarząd sieci Fenwick oraz obsługa sklepu w Colchester pozostają w szoku. - Rodzina Fenwick, kierownictwo i wszyscy nasi koledzy są zszokowani i zasmuceni incydentem, który miał miejsce w naszym sklepie w Colchester. Nasze myśli są z dzieckiem i jego rodziną w tym trudnym czasie. Ściśle współpracujemy z lokalnymi władzami, aby pomóc w dochodzeniu i zrozumieć, jak do tego doszło – powiedziała kilka dni temu menedżerka sieci Mia Fenwick. Z uwagi na to, co się stało i z szacunku dla poszkodowanego chłopca oraz jego rodziny, sklep w Colchester pozostał zamknięty w środę 28 lipca.

Pięcioletni chłopiec zmarł tydzień po zdarzeniu, o czym poinformował również inspektor Rob Huddleston. - Wiem, że przemawiam w imieniu wszystkich moich zespołów, gdy mówię, że jesteśmy bardzo zasmuceni dzisiejszą wiadomością. To naprawdę rozdzierający serce incydent i wszystkie nasze myśli są z bliskimi chłopca. W imieniu funkcjonariuszy chciałbym również podziękować członkom społeczeństwa i personelowi sklepu, którzy zrobili wszystko, aby nam pomóc. Jesteśmy im niezmiernie wdzięczni za pomoc – zaznaczył Huddleston.