Tragedia w polskiej rodzinie w Londynie: chłopiec wypadł z balkonu na siódmym piętrze. Mógł oglądać gwiazdy?

Co się stało i dlaczego do niej doszło?

Fot. Getty

Do niesłychanej tragedii doszło w Newham, gdzie 14-letni chłopiec wypadł z balkonu mieszkania dziadków na siódmym piętrze. Mógł to być wypadek, a chłopak, który uwielbiał astronomię, mógł w tym czasie oglądać gwiazdy.

Do tragedii doszło w mieszkaniu w Newham, na terenie East London, 19 marca tego roku. 14-letni Marcel wypadł z balkonu położonego na siódmym piętrze ok. godz. 21.15. I choć służby medyczne błyskawicznie znalazły się na miejscu, w momencie, gdy dotarły do Royal London Hospital, chłopiec już nie żył. Prowadzący sprawę pani koroner uznała początkowo, że przyczyną tragedii mogło być zamiłowanie Marcela do astronomii. Babcia chłopca zeznała, że tuż przed śmiercią dwukrotnie „w dziwny sposób” patrzył on przez balkon. - Usłyszałam [członka rodziny], jak krzyczy: 'Marcel, nie, Marcel, nie, Marcel, dlaczego?'. [Był] obok mnie, krzyczał i płakał, ale nie byłam w stanie zrozumieć, co mówi. Złapał mnie za rękę i zabrał na balkon. Wyjrzałam przez balkon, nie wiedziałem, na co chciał, żebym popatrzyła. Powiedział coś w stylu 'Marcel tam leży'. Dostrzegłam dwie osoby i samochód. Potem zobaczyłam, że ktoś tam leży – wyznała w mediach brytyjskich zrozpaczona babcia chłopca. Później rodzina natychmiast zbiegła na dół, ale Marcel miał już krew w ustach. - Mój mąż trochę go przeniósł. Krzyczałam histerycznie, trzęsłam się. Powiedziałam mężowi, żeby go nie dotykał. Widziałem, że nie żyje, nogi miał zgięte i się nie ruszał – dodała babcia.

Gwiazdy przyczyną śmierci chłopca?

Babcia Marcela również uważa, że przyczyną śmierci chłopca było jego zamiłowanie do astronomii. - Tamtego wieczoru była bardzo gwiaździsta noc, a obok przelatywała kometa. Może wyjrzał, żeby rzucić okiem... Wiemy na pewno, że Marcel tego nie planował – zaznaczała babcia chłopca.

Koroner Mary Hassell wciąż ma jednak pewne wątpliwości w sprawie dokładnych przyczyn śmierci 14-latka. - Niektóre elementy śmierci Marcela są dla mnie jasne, ale niektóre są trudniejsze do zrozumienia. Żadna inna osoba nie była w to zaangażowana. Marcel musiał wspiąć się na balkon, żeby z niego spaść. To był zabezpieczony balkon, a on miał 14 lat. To nie była wina balkonu, że był niebezpieczny – zaznaczyła koroner. I dodała, że według niej najbardziej oczywistą przyczyną śmierci 14-latka jest to, że chłopiec chciał popełnić samobójstwo. - Prawdopodobieństwo, że chłopiec spadł z balkonu i że to był wypadek nie bronią się – podsumowała koroner.

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!