Tragedia w Londynie: W wyniku zderzenia dwóch autobusów na Victoria Station śmierć poniosła 30-paroletnia kobieta

Fot. Getty

Do ogromnej tragedii doszło dziś w godzinach porannego szczytu na stacji Victoria Station. W wyniku zderzenia się dwóch autobusów, śmierć poniosła 30-paroletnia kobieta, a trzy kolejne osoby zostały ranne.

Do tragedii doszło o godz. 8:25, w momencie porannego szczytu. Przy stacji Victoria Station doszło do zderzenia dwóch autobusów miejskich, w tym autobusu nr 507 o kierunku „Waterloo”. Prawdopodobnie jeden z autobusów nie wyhamował i wjechał w drugi, powodując, że ten drugi wbił się w przechodzących w pobliżu pieszych. Na skutek uderzenia na miejscu zginęła 30-paroletnia kobieta. Kolejne trzy osoby zostały ranne – dwie zostały przewiezione do szpitala (ale z obrażeniami niezagrażającymi ich zdrowiu), a jednej udzielono pomocy na miejscu.

One dead and two injured in bus crash at Victoria station in London https://t.co/YDhutsgFxi — BBC News (UK) (@BBCNews) August 10, 2021

Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów w Londynie

Do wypadku przy Victoria Station doszło niecały tydzień po tym, jak w Holborn zginęła pod kołami ciężarówki młoda polska lekarka. Wówczas o brakach w infrastrukturze i niebezpieczeństwach związanych z poruszaniem się po mieście mówili rowerzyści, a teraz do tego samego przystąpili piesi, którzy często bywają w okolicy bardzo zatłoczonej Victoria Station. Londyńczycy przyznają, że przejście, na którym doszło dziś do tragedii, jest „koszmarne od lat”, z non-stop „przyjeżdżającymi i odjeżdżającymi autobusami”, a cała okolica „potrzebuje desperackiej poprawy” bezpieczeństwa.