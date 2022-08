Tragedia w Harrow: Pięć osób rannych po tym, jak 80-letni kierowca wjechał w przechodniów w Londynie [wideo]

fot. Google Maps

80-letni mężczyzna został zatrzymany przez policję po tym, jak wjechał swoim Audi 4x4 w przechodniów idących chodnikiem w londyńskiej dzielnicy Harrow. Do wypadku doszło po godzinie 18:00 w czwartek, a na nagraniu zrobionym w miejscu zdarzenia widać co najmniej trzy osoby, którym pomaga policja i czwartą leżącą pod samochodem.

Czarne Audi 4x4, którym jechał 80-latek, zatrzymało się dopiero po uderzeniu w betonową blokadę na ulicy St Anne’s Road. Świadkowie mówią, że widzieli także starszego mężczyznę, który był przesłuchiwany przez policję, gdy siedział na ławce obok swojego samochodu.

Zdjęcia z miejsca wypadku pokazują m.in. dziecięcą hulajnogę zmiażdżoną pod przednim kołem dużego Audi, ale policja twierdzi, że piątka pieszych, którzy zostali poszkodowani w wypadku, to dorośli, a ich obrażenia nie zagrażają życiu.

A car just crashed into three people in Harrow Town Centre, NW London pic.twitter.com/FTbUiT0bt5