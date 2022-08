Tragedia w Dover: Nastolatek zabił się na miejscu, po tym jak wspiął się na roller coaster i spadł

Fot. Getty

Do niesłychanej tragedii doszło w Dover, gdy tuż przed otwarciem wesołego miasteczka 14-letni chłopiec wspiął się na roller coaster i spadł z konstrukcji, zabijając się na miejscu. Chłopak, wraz z kolegami, dostał się na teren lunaparku pod osłoną nocy, przeskakując przez płot.

Tej tragedii można było zapobiec, gdyby nastolatkowie byli bardziej ostrożni i nie chcieli w nieodpowiedzialny sposób zaimponować grupie. Niestety, tak się nie stało, a zaledwie 14-letni Mackenzie Croxford-Cook spadł z roller coastera w Pencester Park w Dover, Kent, po tym jak wspiął się na konstrukcję pod osłoną nocy. Gdy chłopak wdrapywał się na nieotwartą jeszcze kolejkę 'Body Count', jego koledzy stali na ziemi i przyglądali się temu wyczynowi. Nastolatkowie twierdzą jednak, że gdy Mackenzie był już niebezpiecznie wysoko, to zaczęli do niego wołać, by zszedł na ziemię. 14-latek miał jednak kontynuować wspinaczkę na szczyt, podczas której „stracił równowagę” i spadł. Chłopak stracił życie na miejscu.

