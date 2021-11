Tragedia na kanale La Manche. 27 osób nie żyje, w tym mała dziewczynka

Downing Street poinformowało, że Boris Johnson zwoła specjalne spotkanie komitetu Cobra w związku z tragedią na kanale La Manche. Z dotychczasowych informacji wynika, że 27 osób zginęło, w tym 5 kobiet i jedna mała dziewczynka. Najprawdopodobniej byli to nielegalni imigranci, którzy próbowali się przedostać z Francji do UK łodzią, która zatonęła.

Premier Wielkiej Brytanii powiedział, że jest „wstrząśnięty, zbulwersowany i głęboko zasmucony” w związku z tragedią na kanale La Manche. Przez alarmową sytuację i duże ryzyko podejmowane szczególnie teraz – w zimowym okresie – przez nielegalnych imigrantów, którzy próbują przedostać się na Wyspy ryzykując życie, Boris Johnson zwoła specjalne spotkanie komitetu Cobra.

My thoughts are with the families of all of those who have tragically lost their lives in French waters today.



It serves as the starkest possible reminder of the dangers of these Channel crossings organised by ruthless criminal gangs.