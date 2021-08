Tradycyjny cheddar nie jest już ulubionym serem Brytyjczyków. Wolą „burgerowy” ser topiony w plastrach

Fot. Getty

Ser żółty w różnych postaciach jest od lat jednym z podstawowych składników kuchni angielskiej. Najnowszy ranking pokazuje jednak, że tradycyjny cheddar stracił pozycję ulubionego sera Brytyjczyków - na rzecz „cheeseburgerowego” sera w plastrach.

Foodhub przeprowadził badanie opinii publicznej wśród Brytyjczyków, dotyczące ulubionego rodzaju sera. W zaskakującym rankingu klasyczny cheddar przegrał z topionym serem w plastrach do burgerów.

Cheddar nie jest już ulubionym serem Brytyjczyków

Wśród 10 najbardziej lubianych na Wyspach serów, nie zabrakło klasycznych pozycji, takich jak włoska Mozzarella, grecka Feta, francuski ser Brie czy kilka rodzajów tradycyjnego angielskiego żółtego sera. Pierwsza pozycja w rankingu jest jednak dość szokująca i zastanawiająca.

We wcześniej przeprowadzanych podobnych ankietach, pierwsze miejsce niepodzielnie zajmował tradycyjny cheddar, jednak w najnowszym zestawieniu został on zepchnięty na drugą pozycję za sprawą sera topionego w plastrach, produkowanego typowo do burgerów czy wszelkiego rodzaju sandwichów. Aż czterech na dziesięciu Brytyjczyków (40 proc.) przyznało, że najbardziej lubi taki właśnie ser. Z kolei do miłości do cheddara przyznał się zaledwie co trzeci ankietowany (33 proc.).

Trzecie miejsce w rankingu zajęła Mozzarella - jest to ulubiony ser co piątego Brytyjczyka (20 proc.). Z kolei na czwartym miejscu znalazł się Red Leicester z wynikiem jedynie o procent niższym od Mozzarelli. Pierwszą piątkę zamyka ser Halloumi (18 proc. zwolenników).

Ranking ulubionych serów Brytyjczyków

Cała pierwsza dziesiątka rankingu ulubionych serów Brytyjczyków prezentuje się natomiast następująco:

Ser topiony w plastrach – 40% Cheddar – 33% Mozzarella – 20% Red Leicester – 19% Halloumi – 18% Brie – 17% Stilton – 15% Parmezan – 14% Feta – 14% Double Gloucester – 13%.