Tradycje bożonarodzeniowe w UK i w Polsce. Jakie są różnice, a jakie podobieństwa?

Fot. Getty

Boże Narodzenie to czas szczególny zarówno dla Polaków, jak i dla Brytyjczyków. Jakie gwiazdkowe tradycje kultywowane są w Anglii i całej Wielkiej Brytanii, a jakie w Polsce? Zobacz najważniejsze różnice i podobieństwa.

Każdy kraj i każda społeczność może posiadać swoje unikalne tradycje związane z Bożym Narodzeniem. Jak to jest w przypadku Anglii i Polski? Jak bardzo różnimy się od Brytyjczyków w sposobie świętowania Bożego Narodzenia? Zobacz, co nas łączy z Anglikami, a co mamy oryginalnego.

Tradycje bożonarodzeniowe w Anglii i w Polsce

Podstawową różnicą jest właściwa data rozpoczęcia świętowania. W Polsce okres świąteczny rozpoczyna się 24 grudnia uroczystą Wigilią, spożywaną późnym popołudniem lub wieczorem. W Wielkiej Brytanii święta rozpoczynają się zasadniczo dzień później - 25 grudnia, czyli w kalendarzowe Boże Narodzenie.

Warto też wiedzieć, że w UK nie ma tradycji dzielenia się opłatkiem. Zamiast łamania się opłatkiem, w UK zwyczajowo domownicy rozrywają między sobą Christmas Crakers, czyli papierowe cukierki. W środku znaleźć można tradycyjnie kostkę do gry oraz np. wróżbę. Zwyczaj ten ma na celu rozluźnienie często napiętej świątecznej atmosfery.

Kolejną różnicą między tradycjami świątecznymi w Polsce i w UK jest moment obdarowywania się prezentami gwiazdkowymi. W Polsce prezenty otwiera się tuż po wigilijnej kolacji, czyli znów - 24 grudnia wieczorem. Natomiast w Wielkiej Brytanii prezenty otwieramy dopiero w Boże Narodzenie, czyli 25 grudnia. Obdarowywanie prezentami w Anglii celebrowany jest przez cały dzień, a nie tylko o określonej porze. Dodatkowo, w Polsce prezenty są zostawiane przez św. Mikołaja pod choinką - a na Wyspach Mikołaj zostawia upominki w wielkich świątecznych skarpetach.

Choć Brytyjczycy nie obchodzą Wigilii Bożego Narodzenia, celebrują za to tzw. Boxing Day, 26 grudnia. Tego dnia tradycyjnie rozpoczynają się gigantyczne poświąteczne wyprzedaże. W Polsce nie ma takiej tradycji.

Mówiąc o różnych tradycjach świątecznych w Polsce i w UK, należy też wspomnieć o potrawach. Na polskich stołach w Boże Narodzenie królują potrawy rybne (np. słynny karp) oraz tradycyjnie słowiańskie, takie jak barszcz z uszkami, krokiety z kapustą kiszoną i grzybami, pierogi, kasze, pasztety. W Anglii jednym z najbardziej popularnych dań bożonarodzeniowych jest nadziewany pieczony indyk - w Polsce taka potrawa jest raczej rzadkością.

Wspólne tradycje bożonarodzeniowe w Polsce i w UK

Oprócz samego zwyczaju dawania sobie prezentów na Boże Narodzenie (choć innego dnia i w inne formie), jest też inny zwyczaj, który łączy Polaków z Brytyjczykami. Jak się okazuje, zarówno w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii bardzo żywa jest wciąż tradycja śpiewania kolęd - szczególnie przez dzieci. Wspólne kolędowanie jest więc elementem wspólnym polskich i angielskich tradycji bożonarodzeniowych.

Innym zwyczajem, który nas łączy, są niewątpliwie dekoracje świąteczne - zarówno w Polsce, jak i na Wyspach przystraja się domy światełkami i brokatowymi ozdobami. W obu krajach ubiera się też choinkę.