Torysi ponieśli porażkę w wyborach lokalnych, zwłaszcza w Londynie

Miliony osób w Anglii, Szkocji i Walii udały się wczoraj do lokali wyborczych, aby oddać głos w tegorocznych wyborach samorządowych. Największym przegranym okazała się Partia Konserwatywna, która jest na dobrej drodze do utraty ponad 200 mandatów, a Partia Pracy odebrała im kluczowe ‘twierdze’ w Londynie.

Torysi wzywają Borisa Johnsona do rezygnacji ze stanowiska premiera i zrzucają na niego winę za zepsucie reputacji partii. Zgodnie z tym, co przewidywano, wyborcy ukarali partię premiera za aferę Partygate i kryzys w kraju. Niektórzy z kandydatów podjęli nawet krok, aby zmienić nazwę partii na „lokalnych konserwatystów” starając się w ten sposób zdystansować od „wybryków” w Westminsterze.

Porażka torysów w wyborach lokalnych

Nie znamy jeszcze wprawdzie pełnych wyników wyborów lokalnych w Wielkiej Brytanii. W tej chwili ogłaszane są tylko wyniki w Anglii, a odliczanie trwa w Szkocji i Walii. Mimo symbolicznych zwycięstw Partii Pracy, zaufanie do laburzystów nadal jest mniejsze niż w 2018 roku. W Londynie mają jednak przewagę, a Sadiq Khan okrzyknął zwycięstwo Wandsworth jako „historyczną, radosną noc dla Partii Pracy”.

Największymi przegranymi tych wyborów są jednak torysi. Znajdują się na dobrej drodze do tego, aby stracić od 200 do 300 mandatów, co jest ogromnym ciosem, ale wciąż mniejszym niż przewidywane wcześniej 800.

Największe sukcesy odnieśli Liberalni Demokraci i Partia Zielonych, którzy zabrali miejsca z obu głównych partii. Torysi stracili Southampton po zaledwie roku na rzecz Partii Pracy, a w West Oxfordshire i Worcester nie mają żadnej kontroli.

Wina Borisa Johnsona

Przewodniczący Konserwatywnej Rady Sunderland, Antony Mullen wezwał Borisa Johnsona do ustąpienia ze stanowiska i powiedział BBC:

- To było Partygate – to stłumiło naszą frekwencję. Całkiem jasne, że to jedyna rzecz, która zmieniła się w skali kraju i wpłynęła na to. Największą szansę na odzyskanie zwycięstwa Partii Konserwatywnej będzie mieć nowy przywódca. Jeśli nie ma poprawy reputacji partii, to najwyraźniej coś musi się zmienić.