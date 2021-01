Torysi planują ograniczyć prawa pracownicze w UK? Mnożą się spekulacje na temat zniesienia 48-godzinnego tygodnia pracy

Dziennikarze "Financial Times" ujawnili nieoficjalne informacje

Fot. Getty

Czy Departament Biznesu, Energii i Strategii Przemysłowej planuje znieść 48-godzinny tydzień pracy i przerwy na odpoczynek w pracy? Po doniesieniach dziennikarzy „Financial Times” mnożą się spekulacje w związku z planami rządu w zakresie ograniczenia praw pracowniczych w UK.

Czy Departament Biznesu, Energii i Strategii Przemysłowej szykuje się do zniesienia limitu zezwalającego pracownikom w UK na pracę przez max. 48 godzin w tygodniu (chodzi o średnią liczoną dla 17 tygodni)? Albo czy rząd przymierza się do wprowadzenia zmian w przerwach w pracy lub w sposobie naliczania wynagrodzenia za urlop przy godzinach nadliczbowych? Takie rewelacje ujawnił dziennik „Financial Times”, szybko ściągając na ekipę Borisa Johnsona falę krytyki.

Stojący na czele Departamentu ds. Biznesu Kwasi Kwarteng zaprzeczył dziś, jakoby jego ministerstwo planowało ograniczyć prawa pracownicze zagwarantowane w regulacjach The Working Time Regulations, przyjętych w 1998 r. zgodnie z dyrektywą Komisji Europejskiej dotyczącej czasu pracy. I w celu uspokojenia nastrojów minister zamieścił na Twitterze stosowny wpis, w którym zapewnił, że prawa pracownicze na Wyspach nie są zagrożone. Kwarteng dodał także, że prawa pracownicze, którymi cieszą się mieszkańcy UK, są znacznie bardziej rozbudowane niż te, z których korzystają obywatele krajów UE.

Prawa pracownika w UK - opozycja nie wierzy rządowi

Opozycja szybko przypuściła atak na rząd i jego ewentualne plany dotyczące ograniczenia praw pracowniczych w UK. I trudno się temu dziwić, biorąc pod uwagę, że informacji tych nie podał jako pierwszy żaden z brytyjskich tabloidów, ale renomowany dziennik „Financial Times”. Ed Miliband – Minister ds. Biznesu w gabinecie cieni Partii Pracy podkreślił, że ujawnione „propozycje nie dotyczą ograniczenia biurokracji dla firm, ale zerwania podstawowych praw pracowników”, które „nawet nie powinny podlegać dyskusji”. - Ten przeciek ujawnia prawdę o priorytetach rządu, które daleko odbiegają od potrzeb pracowników i ich rodzin. W środku najgorszego kryzysu gospodarczego od trzech stuleci, ministrowie przygotowują się do zerwania obietnic złożonych Brytyjczykom i uderzenia młotem kowalskim w ich prawa pracownicze (…) Ludzie już teraz są głęboko zaniepokojeni swoją pracą i zdrowiem. To hańba, że rząd rozważa zmuszanie ich do dłuższej pracy lub utraty płatnego urlopu – dodał Miliband.