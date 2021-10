TOP destynacje na wakacje w grudniu 2021! Kto się skusi?

Fot. Getty

Pandemia koronawirusa bardzo nas wszystkich zmęczyła, a część zmusiła także do zawieszenia na kołek wojaży do ciepłych krajów. Ale powoli możemy sobie zacząć rekompensować ostatnie 1,5 roku spędzone w „domu”, a dobrą ku temu okazją będzie chociażby grudniowa przerwa świąteczna. Gdzie zatem możemy się udać wygrzać pod koniec roku? Zobaczcie TOP destynacje na grudniowy urlop!

Marrakesz – Maroko

Jedną z ciekawych propozycji na grudniowy urlop jest Marrakesz, gdzie o tej porze roku temperatura utrzymuje się na poziomie ok. 23 st. C, a słońce operuje na niebie przez 7 godzin. Do Maroka lecimy z UK 4 godziny, a na miejscu możemy m.in. podziwiać faliste wydmy Sahary lub spędzić noc na pustyni, przyglądając się niewiarygodnie gwiaździstemu niebu.

Fuerteventura – Wyspy Kanaryjskie

Fuerteventura na Wyspach Kanaryjskich to przede wszystkim raj dla amatorów sportów wodnych. W grudniu na tej popularnej wyspie temperatura powietrza sięga ok. 22 st. C., a słońce operuje na niebie przez 6 godzin, Lot na Furteventurę z UK zajmuje 4,5 godziny.

Larnaka – Cypr

W położonej na Cyprze Larnace możemy się w grudniu cieszyć dużą ilością słońca, przez 7 godzin na dobę, i temperaturą powietrza sięgającą średnio 21 st. C. Lot do Larnaki z Wielkiej Brytanii trwa 4,5 godziny.

Dubaj – Zjednoczone Emiraty Arabskie

Osoby spragnione naprawdę dużej ilości słońca i wysokich temperatur, mogą postawić na urlop w Dubaju, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W grudniu w Dubaju można liczyć na temperaturę powyżej 30 st. C i słońce operujące na niebie przez 9 godzin. Z Wielkiej Brytanii do ZEA lecimy 7 godzin.

Malediwy

Malediwy to bardzo popularny wśród Europejczyków, zimowy kierunek wakacyjny. Wystarczy niecałe 11 godzin lotu, by znaleźć się w absolutnie bajecznych okolicznościach przyrody i wypocząć w temperaturze 30 st. C.